İlker Başbuğ hakkında "FETÖ üyeliği" soruşturması! Savcılık 'kovuşturmaya yer olmadığına' karar verdi

Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında başlatılan FETÖ üyeliği soruşturmasında, "kovuşturmaya yer olmadığı" belirtildi.

İlker Başbuğ hakkında "FETÖ üyeliği" soruşturması! Savcılık 'kovuşturmaya yer olmadığına' karar verdi
İlker Başbuğ hakkında "FETÖ üyeliği" soruşturması! Savcılık 'kovuşturmaya yer olmadığına' karar verdi
Editör: Uğur Çam
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Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, 2020 yılında FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması gerektiği ifadeleriyle yeniden gündem olmuştu. FETÖ tarafından başlatılan Ergenekon kumpası kapsamında 22 ay hapis yatan Başbuğ, "26 Haziran 2009'da askeri şahısların, askeri mahalde işlediği suçlarda dâhil özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa teklifi getiriliyor. Bunu kim hazırladı? Tamamen FETÖ ile ilgili, bu araştırılsın" sözleri sonrası dava açılmıştı.

Başbuğ, sonrasında "Televizyon programındaki konuşmamızın kapsamı Hükümet tasarısı dışında iki önerge ile yapılan düzenlemeler olup esasen bunların üzerine FETÖ gölgesi düşürmek değil gece yarısı yapılan bu düzenlemelerden FETÖ'nün istifade ettiğinin ortaya konulmasıdır" ifadeleriyle sözlerine açıklık getirmiş, sözlerinden hükümeti hedef aldığı anlaşılmasının doğru olmadığını kaydetmişti.

Yaşanan gelişmeler sonrası Başbuğ hakkında AK Partili milletvekilleri tarafından suç duyurusunda bulundu. İlker Başbuğ'a "hakaret" soruşturmasının yanında, FETÖ üyeliği ile ilgili soruşturma açıldığı da ortaya çıktı. Savcılık, Başbuğ hakkında "FETÖ üyeliği iddialarının" kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. 

İlker Başbuğ hakkında "FETÖ üyeliği" soruşturması! Savcılık 'kovuşturmaya yer olmadığına' karar verdi - Resim : 1

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# ilker başbuğ # FETÖ üyeliği
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