İmamoğlu’ndan itirafçı Adem Soytekin’e not: “Neden yaptın, izahat bekliyorum”

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Adem Soytekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Soytekin, 17-26 Haziran ve 2 Temmuz tarihlerinde savcılığa ifade verdiğini belirterek, ifadesinde “kasası”, “has adamı”, “sıvacısı” gibi yakıştırmaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Soytekin, “İmamoğlu’nun bana faydadan çok zararı oldu” diyerek, ticaretindeki büyümede İmamoğlu’nun etkisinin olmadığını savundu.

“Ercan Saatçi’ye vermiş olduğum dairenin tapusu hatırladığım kadarıyla kendi üzerine değildi. Devrettiğim dairelere karşılık bu şahıslardan herhangi bir ödeme almadım. Bu daireleri, Mehmet Murat Çalık’ın beni arayarak, Taşkın ve Saatçi’ye İmamoğlu’nun istedikleri dairelerin verilmesi gerektiğini söylemesi üzerine devrettim.”

Soytekin, bu dairelerin paralarının birkaç ay sonra elden teslim edildiğini de sözlerine ekledi.

‘KIZGIN DEĞİLİM, KIRGINIM’ NOTU İDDİASI

Etkin pişmanlıktan faydalandığı bilgisinin basına yansımasının ardından Soytekin, İmamoğlu’ndan kendisine dolaylı bir mesaj iletildiğini öne sürdü:

“Ekrem İmamoğlu’nun Onur’a ‘Kızgın değilim kırgınım neden yaptın izahat bekliyorum’ şeklinde notunu iletti.”

İmamoğlu’nun ekibinden bazı avukatların tutuklu isimlere “Konuşmayın dik durun. Çok daha güçlü bir şekilde döneceğiz” mesajları ilettiği de iddialar arasında yer aldı.

‘75 daire CHP’lilere dağıtıldı’

Soytekin, KİPTAŞ’tan verilen 75 dairenin CHP üyeleri, belediye meclis üyeleri ve bazı çalışanlara dağıtıldığını belirtti.

“Verilen bu 75 dairede hiçbir bağımsız belediye çalışanı veya şahıs yoktur. Ekrem İmamoğlu’nun yakın ekibine dahi buradan daire verilmemiştir. Bu daireler kurultay sürecinde de etkili kişilere verilmiştir.”

CHP’lilere maaş ve sigorta iddiası

Projelerinde işe gitmeden maaş alan kişilerin İBB'den kendisine bildirildiğini de öne süren Soytekin, bu kişilerin SGK’lı gösterilip müteahhitler üzerinden işe alındığını söyledi.

“Bahçelievler muhtarının kızı veya eşi bizim yapmış olduğumuz otopark işinde yaklaşık 1,5 senedir SGK’lı olarak gözükmektedir ancak kendisini hiçbir suretle tanımıyorum, işe gelmemiştir.”

MURAT ONGUN VE İHALE KONTROLÜ İDDİASI

Soytekin, Medya AŞ ve Kültür AŞ’deki ihalelerin büyük bölümünün Murat Ongun’un kontrolünde olduğunu belirtti.

“Ongun, Beşiktaş Belediye Başkanı olmak istedi ancak İmamoğlu yanından ayırmamak için kabul etmedi.”



İhalelerde “yüzde 10 rüşvet” uygulandığını iddia eden Soytekin, bu paraların ihale bedelinin üzerine eklendiğini ve hak ediş sonrası tahsil edildiğini öne sürdü.

‘DİK DUR, BİZİ SATMA’ NOTU

Soytekin, 3 ay sonra neden ifade verdiğini de şöyle açıkladı:

“Bu sürede cezaevinde avukatlar aracılığıyla şahsıma ciddi baskılar, milletvekili teklifi yapılarak susturulmaya çalışıldım. El yazısıyla Ekrem İmamoğlu’na ait notlar tarafıma okutturularak susturulmaya çalışıldım. Hatırladığım notlardan birisi, ‘Adem dik dur, bizi satma.’ içerikli nottur.”



Soytekin, etkin pişmanlık kapsamındaki ifadesinde kimseyi “satmadığını” ve sadece gerçekleri anlattığını savundu.