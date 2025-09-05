İmamoğlu’nun diploma davasında sürpriz gelişme! Tarih değişti

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması hakkında açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. İmamoğlu için 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenirken, duruşma tarihi ve yeri değiştirildi.

İlk duruşmanın 11 Eylül’de Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda yapılacağı açıklanmıştı. Ancak mahkeme, duruşmayı 12 Eylül’e erteledi ve Silivri Cezaevi Duruşma Salonu’na aldı.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

Savcılık, İmamoğlu hakkında “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep etti.

İstanbul Üniversitesi, 20 Mart’ta Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmişti. İmamoğlu’nun avukatları diploma iptaline karşı dava açtı ancak İstanbul 5. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

Bu nedenle dava, hem İmamoğlu’nun siyasi geleceği hem de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kritik önem taşıyor.


DİPLOMA TARTIŞMALARI NASIL BAŞLADI?

İddialar ilk kez 2019 yerel seçimlerinde İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından gündeme geldi.

15 Şubat 2020’de CİMER’e yapılan bir başvuruda, İmamoğlu'nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi'ne usulsüz geçiş yaptığı iddia edildi.

Eylül 2024’te yapılan başka bir başvurunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşmasıyla tartışma yeniden alevlendi. Savcılık, başvuruyu YÖK’e iletti.

İddialara göre, İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı 1990 yılında YÖK, GAÜ’yü tanımıyordu. Bu nedenle diplomanın geçersiz olduğu ileri sürüldü.


SORUŞTURMA HANGİ HUKUKİ GEREKÇEYLE BAŞLATILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Şubat 2025’te İmamoğlu hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturmanın ana dayanağını, YÖK Denetleme Kurulu'nun 17 Şubat tarihli “Araştırma Raporu” oluşturdu. Raporda, İmamoğlu’nun yatay geçiş şartlarını sağladığı ancak 1990’da GAÜ’nün YÖK tarafından tanınmadığı belirtildi.

Ayrıca raporda, YÖK’ün 1993-1994 eğitim-öğretim yılından itibaren ÖSYM sınavını kazanmamış Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin GAÜ’den aldıkları diplomaların denkliğinin kabul edilmeyeceği kararı hatırlatıldı.

