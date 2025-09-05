Sosyal medyada şok pazarlık: Tetikçilik ve cinayet ücretleri ortaya çıktı

Hırsızlıktan gaspa, uyuşturucu ticaretinden cinayete kadar genişleyen suç yelpazesi, yeni nesil çetelerin cesaretini de artırıyor. Artık suç örgütleri sosyal medya grupları üzerinden rahatlıkla “iş pazarlığı” yapabiliyor.

NTV’den Osman Terkan’ın haberine göre; pazarlık listesinde “10 bin liraya iş yeri kundaklama”, “40 bin liraya mekan kurşunlama”, “200-300 bin liraya adam öldürme” gibi korkunç teklifler yer alıyor.



SIKI PAZARLIK GRUPLARDA YAPILIYOR

“Tetikçilik” için özel mesajlaşma gruplarında sıkı pazarlıklar dönüyor. Saldırılarda ise çoğunlukla sosyal medyadan devşirilen çocuklar kullanılıyor.

Suç analiz uzmanı Gökhan Turan, bu yöntemin tehlikesine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Çetelerin motosikletle yaptırdıkları eylemleri gerçekleştiren gençlerin yüzde 90’ı aslında çetelerin içinde yer almıyor. Sosyal medyadan devşiriliyorlar ve suça yönlendiriliyorlar. Onlara yaşam çok cazip gösteriliyor; bol para, lüks evler, arabalar…”



ÇOCUKLAR BİLEREK KULLANILIYOR

Tetikçilikte çocukların tercih edilmesinin özel bir nedeni var. Tehdit için iş yeri kurşunlatan da var, hasmını öldürtmek isteyen de. Ancak çeteler, suçu çocuklara işletmeyi bilinçli seçiyor.

Uzman Gökhan Turan, Türk Ceza Kanunu’ndaki cezai indirimleri hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Türk Ceza Kanunu çocukları farklı değerlendiriyor. Bu yüzden cezalarda 4’te 3 oranında indirim oluyor. Örneğin 4 yıl ceza alınsa, 1 yıla düşüyor. İnfaz kanununa göre bu cezanın da neredeyse yatarı olmuyor.”