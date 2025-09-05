Yıllardır süren davada karar verildi! 2 bebeğini öldürdüğü iddia edilen çiftin cezası belli oldu!

Aydın’ın Söke ilçesinde 2006-2013 yılları arasında 2 bebeğini öldürdükten sonra gömdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan Hüseyin ve Ceyhan Keskin çiftinin yargılandığı davada karar açıklandı.

Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Keskin cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Tutuksuz sanık Ceyhan Keskin ise salonda hazır bulundu.

2003 yılında 1,5 yaşındaki başka bir çocuğunu öldürmekten de hüküm giyen Hüseyin Keskin suçlamaları kabul etmedi. Keskin, “Ben karıncayı dahi incitmedim. Keskin ailesi olarak adalet istiyoruz. Eşimi ve çocuklarımı seviyorum. Beraatımı istiyorum.” dedi. Eşi Ceyhan Keskin ise olayın çok eski olduğunu, hatırlamadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, Hüseyin Keskin’e müebbet hapis cezası verdi. Ceyhan Keskin ise beraat etti.

Adliye önünde basın açıklaması yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) temsilcisi avukat İrem Ergün, davanın takipçisi olacaklarını belirtti. Çiftin çocuklarından Vefa Keskin ise “Yıllardır hukuk mücadelesi veriyorum. Toplamda 6 kardeşim ölüme sürüklendi. Çocukların mezarlarını dahi bilmediğini söyleyen annesi ve babası masum çıkarılıyor. Böyle bir şey olamaz. Bu karar bizim için hiç yoktan iyidir. En ağır cezayı aldırana kadar davanın takipçisi olacağım.” ifadelerini kullandı.