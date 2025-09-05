Yıllardır süren davada karar verildi! 2 bebeğini öldürdüğü iddia edilen çiftin cezası belli oldu!

Aydın’ın Söke ilçesinde 2 bebeğini öldürmek suçundan yargılanan Hüseyin Keskin’e müebbet hapis cezası verildi. Eşi Ceyhan Keskin ise beraat etti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yıllardır süren davada karar verildi! 2 bebeğini öldürdüğü iddia edilen çiftin cezası belli oldu!
Yayınlanma: Güncellenme:

Aydın’ın Söke ilçesinde 2006-2013 yılları arasında 2 bebeğini öldürdükten sonra gömdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan Hüseyin ve Ceyhan Keskin çiftinin yargılandığı davada karar açıklandı.

Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Keskin cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Tutuksuz sanık Ceyhan Keskin ise salonda hazır bulundu.

2003 yılında 1,5 yaşındaki başka bir çocuğunu öldürmekten de hüküm giyen Hüseyin Keskin suçlamaları kabul etmedi. Keskin, “Ben karıncayı dahi incitmedim. Keskin ailesi olarak adalet istiyoruz. Eşimi ve çocuklarımı seviyorum. Beraatımı istiyorum.” dedi. Eşi Ceyhan Keskin ise olayın çok eski olduğunu, hatırlamadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, Hüseyin Keskin’e müebbet hapis cezası verdi. Ceyhan Keskin ise beraat etti.

Adliye önünde basın açıklaması yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) temsilcisi avukat İrem Ergün, davanın takipçisi olacaklarını belirtti. Çiftin çocuklarından Vefa Keskin ise “Yıllardır hukuk mücadelesi veriyorum. Toplamda 6 kardeşim ölüme sürüklendi. Çocukların mezarlarını dahi bilmediğini söyleyen annesi ve babası masum çıkarılıyor. Böyle bir şey olamaz. Bu karar bizim için hiç yoktan iyidir. En ağır cezayı aldırana kadar davanın takipçisi olacağım.” ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum: Alaattin Köseler ve tüm sanıklar tahliye edildiBeykoz Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum: Alaattin Köseler ve tüm sanıklar tahliye edildiGündem
Bim aktüel kataloğu 5 Eylül 2025: Kırtasiye ürünleri, WAG maşası ve indirimli ürün listesiBim aktüel kataloğu 5 Eylül 2025: Kırtasiye ürünleri, WAG maşası ve indirimli ürün listesiMarket
Suikast planı haberinde İsrail'den Türkiye’ye suçlama: İletişim Başkanlığı açıklama yaptıSuikast planı haberinde İsrail'den Türkiye’ye suçlama: İletişim Başkanlığı açıklama yaptıDış Politika

Kaynak: Anadolu Ajansı

müebbet hapis bebek ölümü
Günün Manşetleri
İsrail basınındaki suikast haberine yanıt geldi!
Rusya’yı finanse etmeyi bırakın, petrolü durdurun
Üreticileri baskı altına aldılar! Listede 5 dev marka var
Türkiye KKTC’nin yanında, yeni projeler yolda
Aile yapısı çöküşle karşı karşıya
Evlenecek ve çocuk sahibi olacaklara nakit destek verilecek
İsrail, Gazze’de yardım bekleyenleri vurdu
"64 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz”
“Partiyle ilişkisini kesmemiz lazım”
Dört kişilik ailenin yaşam maliyeti 100 bin TL’ye dayandı!
Çok Okunanlar
Beykoz Belediyesi davasında tahliye kararı Beykoz Belediyesi davasında tahliye kararı
Yıllar sonra karar çıktı! Yıllar sonra karar çıktı!
Elektrik kesintisi saatler sürecek! Elektrik kesintisi saatler sürecek!
Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️ Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️
20 ilde yağış alarmı 20 ilde yağış alarmı