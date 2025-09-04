Suikast planı haberinde İsrail'den Türkiye’ye suçlama: İletişim Başkanlığı açıklama yaptı

İsrail basınında yer alan bir haberde, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’e yönelik suikast planıyla ilgili Türkiye’nin adının geçmesine Ankara’dan sert tepki geldi. İletişim Başkanlığı, söz konusu haberin maksatlı bir dezenformasyon faaliyeti olduğunu duyurdu.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında 8 ay önce yaşanan bir olayla ilgili olduğu belirtildi. Yakalanan şahısların Türkiye ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını beyan ettikleri, bu beyanların Kızılhaç yetkililerince de teyit edildiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“İsrail’de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye’ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür. İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında bundan 8 ay önce yaşanan bir olayla ilişkili olduğu bilinmektedir. Yine yakalanan şahısların, Türkiye ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığına dair beyanları, Kızılhaç yetkililerince teyit edilmektedir.

Söz konusu haberin asıl amacı, uluslararası kamuoyunda Türkiye’ye karşı yanıltıcı ve kasıtlı bir algı oluşturmak ve bu sayede Türkiye’nin Filistin politikasına zarar vermektir. Kamuoyunun ve ilgili mercilerin, Türkiye’yi hedef alan bu dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine itibar etmemesi önemle duyurulur.”