Suikast planı haberinde İsrail'den Türkiye’ye suçlama: İletişim Başkanlığı açıklama yaptı

İsrail basınında bir bakana yönelik suikast planı haberinde Türkiye’nin adının geçmesine tepki gösteren İletişim Başkanlığı, bunun maksatlı bir dezenformasyon olduğunu belirtti. Açıklamada, olayın aslında 8 ay önce yaşanan bir gelişmeyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Suikast planı haberinde İsrail'den Türkiye’ye suçlama: İletişim Başkanlığı açıklama yaptı
Yayınlanma: Güncellenme:

İsrail basınında yer alan bir haberde, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’e yönelik suikast planıyla ilgili Türkiye’nin adının geçmesine Ankara’dan sert tepki geldi. İletişim Başkanlığı, söz konusu haberin maksatlı bir dezenformasyon faaliyeti olduğunu duyurdu.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında 8 ay önce yaşanan bir olayla ilgili olduğu belirtildi. Yakalanan şahısların Türkiye ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını beyan ettikleri, bu beyanların Kızılhaç yetkililerince de teyit edildiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İsrail’de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye’ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür. İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında bundan 8 ay önce yaşanan bir olayla ilişkili olduğu bilinmektedir. Yine yakalanan şahısların, Türkiye ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığına dair beyanları, Kızılhaç yetkililerince teyit edilmektedir.

Söz konusu haberin asıl amacı, uluslararası kamuoyunda Türkiye’ye karşı yanıltıcı ve kasıtlı bir algı oluşturmak ve bu sayede Türkiye’nin Filistin politikasına zarar vermektir. Kamuoyunun ve ilgili mercilerin, Türkiye’yi hedef alan bu dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine itibar etmemesi önemle duyurulur.”

Yanımda Türkçe konuşurken dikkatli olun, anlamaya başladım demişti: Montella Türk vatandaşı oluyorYanımda Türkçe konuşurken dikkatli olun, anlamaya başladım demişti: Montella Türk vatandaşı oluyorSpor
Trabzonspor'a derbi öncesi kötü haberTrabzonspor'a derbi öncesi kötü haberSpor
Ankara’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının yanında öldürdüAnkara’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının yanında öldürdüYurt
israil Dezenformasyonla mücadele suikast
Günün Manşetleri
İsrail basınındaki suikast haberine yanıt geldi!
Rusya’yı finanse etmeyi bırakın, petrolü durdurun
Üreticileri baskı altına aldılar! Listede 5 dev marka var
Türkiye KKTC’nin yanında, yeni projeler yolda
Aile yapısı çöküşle karşı karşıya
Evlenecek ve çocuk sahibi olacaklara nakit destek verilecek
İsrail, Gazze’de yardım bekleyenleri vurdu
"64 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz”
“Partiyle ilişkisini kesmemiz lazım”
Dört kişilik ailenin yaşam maliyeti 100 bin TL’ye dayandı!
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisi saatler sürecek! Elektrik kesintisi saatler sürecek!
Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️ Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️
20 ilde yağış alarmı 20 ilde yağış alarmı
Gram altın rekora koşuyor! İşte 4 Eylül 2025 güncel altın fiyatları Gram altın rekora koşuyor! İşte 4 Eylül 2025 güncel altın fiyatları
Fenerbahçe’de arayış hızlandı! Fenerbahçe’de arayış hızlandı!