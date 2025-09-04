Trabzonspor'a derbi öncesi kötü haber

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor’da sağ bek Wagner Pina, Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Trendyol Süper Lig’in beşinci haftasında Fenerbahçe’ye konuk olacak Trabzonspor’da sakatlık şoku yaşandı.

Samsunspor ile oynanan karşılaşmada arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan bordo-mavili takımın sağ beki Wagner Pina’nın durumu ciddi çıktı.

61 Saat’te yer alan habere göre Pina, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Ayrıca yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan da çıkarıldı.

