Trabzonspor'a derbi öncesi kötü haber

Trendyol Süper Lig’in beşinci haftasında Fenerbahçe’ye konuk olacak Trabzonspor’da sakatlık şoku yaşandı.

Samsunspor ile oynanan karşılaşmada arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan bordo-mavili takımın sağ beki Wagner Pina’nın durumu ciddi çıktı.

61 Saat’te yer alan habere göre Pina, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Ayrıca yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan da çıkarıldı.