Ankara’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının yanında öldürdü

Ankara’nın Keçiören ilçesinde Hüseyin Ü., boşanma aşamasındaki eşi Müesser Ü.’yü çocuklarının yanında tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı, kendisini polise ihbar ettikten sonra gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ankara’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının yanında öldürdü
Ankara’da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözleri önünde öldürdü. Olay Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi Sivaslılar Caddesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre saat 18.00 sıralarında Hüseyin Ü. (53), boşanma sürecinde olduğu eşi Müesser Ü.’nün (42) evine gitti. Çift arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin Ü., tabancayla eşine ateş etti. Çocuklarının evde bulunduğu sırada gerçekleşen saldırıda Müesser Ü. hayatını kaybetti.

Olayın ardından kendisini polise ihbar eden Hüseyin Ü., eşini öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Müesser Ü.’nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aleti silahla birlikte gözaltına alınan Hüseyin Ü.’nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

boşanma aşaması kadın cinayeti
