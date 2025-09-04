A Milli Takım Dünya Kupası Elemeleri’ne galibiyetle başladı | Gürcistan: 2 - Türkiye: 3

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 mağlup etti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
A Milli Takım Dünya Kupası Elemeleri’ne galibiyetle başladı | Gürcistan: 2 - Türkiye: 3
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk sınavını Gürcistan deplasmanında verdi. Kırmızı-beyazlılar, zorlu mücadeleyi 3-2 kazanarak elemelerin ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan milliler, 3. dakikada Mert Müldür’ün attığı golle öne geçti. 43. dakikada sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu farkı 2’ye çıkarırken, 52. dakikada yine Kerem ağları sarsarak skoru 3-0 yaptı.

Ev sahibi Gürcistan, 63. dakikada Davitashvili ile farkı 2’ye indirdi. 71. dakikada VAR incelemesinin ardından Barış Alper Yılmaz kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 90+8. dakikada Kvaratskhelia’nın golü skoru 3-2’ye getirse de milli takım üstünlüğünü korudu ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

Türkiye’nin gollerini Mert Müldür (dk. 3) ve Kerem Aktürkoğlu (dk. 43 ve 52) kaydederken, Gürcistan’ın sayıları Davitashvili (dk. 63) ve Kvaratskhelia’dan (dk. 90+8) geldi.

Milliler, 71. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Boris Paichadze Stadı’nda oynanan mücadelede hakem Davide Massa düdük çaldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11’iyle çıktı.

Milliler, bu sonuçla elemelerdeki ilk maçını galibiyetle kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

a milli futbol takımı Türkiye Gürcistan
