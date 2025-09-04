“Yenidoğan çetesi” davasında sanıkların ifadeleri alındı: Böyle savundular!

İstanbul’da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 16’sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada bazı müşteki avukatlarının ve sanıkların beyanları alındı.

Müşteki Mehmet Hanifi Kaya’nın avukatı, “Bir bebeğin ölmesini istiyorsanız yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırmanız yeterli. ATK raporunun ‘Kaya’ bebek özelinde yeterli olduğunu düşünüyorum. Kusuru olan tüm sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum.” dedi.

Müşteki Yusuf Karakoç’un avukatı da ATK raporunda her şeyin anlatıldığını belirterek, bebeklerin vitaminlerinin verilmediğini, aç bırakıldığını ve suçun örgütlü şekilde işlendiğini savundu.

SANIK SAVUNMALARI

SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan sanık Çağla Durmuş, 1,5 yıldır tutuklu olduğunu, “Karakoç” bebekten kimsenin sorumlu olmadığını ve hiçbir örgütle bağlantısının bulunmadığını söyleyerek tahliyesini istedi.

Tutuklu sanıklardan Dursun Eryılmaz, ilgili raporun henüz eline ulaşmadığını, beyanlarını sonraki duruşmada yapacağını dile getirdi.

Tutuklu sanık Fırat Sarı ise, “Altı ayrı hastanede 6 ay boyunca ölüm gerçekleşti. Bunlar tıbbi ölümlerdi. Hepsinin tıbbi sıkıntıları vardı. Bebeklere gereken yapıldı. Korkunç bir tedavi yapılmadı.” şeklinde konuştu.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarın saat 10.00’a erteledi.