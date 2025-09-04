Afganistan’da şiddetli deprem! USGS ve GFZ farklı veriler paylaştı

Afganistan’ın Celalabad şehrinin doğusunda 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Afganistan’da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin, Celalabad şehrinin 14 kilometre doğusunda ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ise depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı.

Şiddetli sarsıntıda can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Öte yandan Afganistan’da 1 Ağustos’ta Kunar vilayetinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde 2 bin 205 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 640 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

deprem Afganistan
