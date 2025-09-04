Yanımda Türkçe konuşurken dikkatli olun, anlamaya başladım demişti: Montella Türk vatandaşı oluyor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’yı Türk vatandaşı yapacaklarını duyurdu. Montella ise daha önce Türk vatandaşı olmak istediğini açıklamıştı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, Montella’nın kısa süre içerisinde Türk vatandaşı yapılacağını duyurdu.

“TÜRK VATANDAŞI YAPACAĞIZ”

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Vincenzo Montella’yı en kısa sürede Türk vatandaşı yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Daha önce konuyla ilgili konuşan Montella ise Türk vatandaşı olmak istediğini dile getirmişti. İtalyan teknik adam, “Türk vatandaşı olmayı çok isterim. Türkçe öğrenmem de gerekiyor. Artık yanımda Türkçe konuşurken dikkatli olun, anlamaya başladım.” sözleriyle isteğini ortaya koymuştu.

