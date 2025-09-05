Beykoz Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum: Alaattin Köseler ve tüm sanıklar tahliye edildi

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürütülen “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında yargılanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve diğer sanıklar bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 13’ü tutuklu toplam 26 sanık hazır bulundu. Savunmaların ardından Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci’nin tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini, tutuksuz sanık Yıldız Güneş’in ise tutuklanmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan Alaattin Köseler, “Belediye 2012 ile 2022 yılları arasında hiç teftiş edilmedi. Ancak 2022 ile 2024 yılları arasında ise teftiş yapıldı. Bu dava siyasi değildir. Bunun altını çiziyorum. Bu davanın şu anki iktidarla da ilgisi yoktur. Bu kadar insan burada, onlarla da ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti tüm savunmaların tamamlanmasının ardından kararını açıkladı. Dosya kapsamında tutuklu bulunan, aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de olduğu tüm sanıkların tahliye edilmesine hükmedildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

