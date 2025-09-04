Eski NASA Başkanı: Çin ABD’den önce Ay’a inebilir

Ay’a insan indirmek için çalışmalarını sürdüren Çin ve ABD, birbirinden önce gitmek için yarış halinde. Eski NASA Başkanı Jim Bridenstine, ABD’nin bu yarışı kaybetme riski olduğunu açıkladı.

ÇİN BİZDEN ÖNCE AY’A ULAŞACAK

Bridenstine, bu hafta ABD Senatosu’nda yaptığı değerlendirmede, “Bir şeyler değişmediği takdirde Çin bizden önce Ay’a ulaşacak” dedi. NASA’nın Artemis Görevi’nin mimarlarından olan Bridenstine, ABD’nin takvime uymakta zorlanabileceğini vurguladı.

Donald Trump döneminde NASA bütçesinin kısıldığını hatırlatan Bridenstine, SpaceX’in tercih edilen yakıt ikmali mimarisini de eleştirdi. Ona göre, alçak Dünya yörüngesinde yakıt ikmali yapılacak bu sistem “son derece karmaşık ve mantıklı değil.”

Öte yandan Bridenstine, Beyaz Saray’ın bir dönem iptal etmeyi düşündüğü Gateway Projesi’nin mutlaka sürdürülmesi gerektiğini savundu. Ay yörüngesine kurulacak istasyonun, ABD’nin kalıcı varlığı için kritik önemde olduğunu ifade etti.

ABD, Artemis II görevini önümüzdeki yıl, Artemis III görevini ise 2027’de yapmayı planlıyor. Çin ise Long March 10 roketi ve Lanyue iniş aracını şimdiden test etti. Çin’in ilk insanlı Ay görevi için 2029–2030 hedefi bulunuyor. Ancak Bridenstine, mevcut takvim dikkate alındığında Çin’in ABD’den önce Ay’a inme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.