Artvin’de yıldırım düşmesi sonucu bir vatandaş hayatını kaybetti

Artvin’in Ardanuç ilçesinde hayvanlarını otlatan 44 yaşındaki Mahir Karaca, üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Artvin’in Ardanuç ilçesinde meydana gelen olayda hayvanlarını otlatan bir vatandaş, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Boyalı Köy ve Kızılcık Köyü sınırında hayvanlarını otlatan 44 yaşındaki Mahir Karaca’nın üzerine akşam saatlerinde yıldırım düştü. Karaca’nın yerde hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede Karaca’nın yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Karaca’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

