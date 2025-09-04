Meteoroloji alarm verdi! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu yurdun büyük bölümünde sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Hava sıcaklıklarında düşüş beklenirken, bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olacağı bildirildi.

Yayınlanma:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, yurdun genelinde parça parça yağışların görüleceğini belirtti.

Tekin’in verdiği bilgiye göre, yarın İç Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Kars ve Ardahan çevrelerinde ise yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

CUMARTESİ GÜNÜ YAĞIŞ HARİTASI GENİŞLİYOR

Tekin, yağışların cumartesi günü yurdun daha geniş bir bölümünü etkisi altına alacağını belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Cumartesi günü Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi ile Adana, Osmaniye çevrelerinde yağışları görmek mümkün olacak."

Ayrıca, Sakarya, Düzce, Bolu, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde cumartesi günü yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLAR DOĞUYA KAYACAK

Pazar günü için değerlendirmelerde bulunan Tekin, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış beklendiğini açıkladı.

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Tekin, bugün ve yarın için rüzgar uyarısında bulunarak, "Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli eseceğini" belirtti.

Hava sıcaklıklarının şu anda mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini hatırlatan Tekin, hafta sonu itibariyle sıcaklıkların biraz düşerek mevsim normalleri civarına ineceğini söyledi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAFTA SONU HAVA DURUMU

Ankara: Yarın yağış beklenmiyor, hava parçalı ve az bulutlu olacak. Cumartesi günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Pazar günü ise Ankara'nın güney ilçelerinde sağanak görülecek.

İstanbul: Yarın parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Hafta sonu Anadolu yakasında kısa süreli yağış geçişleri görülecek.

İzmir: Hafta sonu yağış beklenmiyor. Parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.

Sıcaklıklar Ankara'da 30 ila 27, İstanbul'da 28 ila 29, İzmir'de ise 34 ila 35 derece arasında seyredecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

