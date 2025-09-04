Fenerbahçe’den stat kararı: Kapasite artıyor, işte dev maliyet

Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun kapasitesini 65 bine çıkaracak projesini resmen duyurdu. Asbaşkan Hamdi Akın, hem stat projesini hem de kulübün mali başarısını tek tek açıkladı.

Fenerbahçe, Süper Lig’deki mücadele gücünü yalnızca sahada değil, altyapı ve tesislerde de artırmayı sürdürüyor. Kulüp Asbaşkanı Hamdi Akın, Fenerbahçe TV’ye yaptığı açıklamada, stadyum kapasitesinin artırılacağı ve bu dev projenin mali kaynağının nasıl sağlanacağına ilişkin önemli bilgiler verdi.

"Kenan Evren arazisinden 50-70 milyon euro gelecek. Buradan gelecek parayla stadımızı büyüteceğiz. 50 bin kişilik stadyum kapasitemizi 65 bine çıkaracağız." diyerek projenin temel finansal kaynağını duyuran Akın, yeni dönemde stadyumun 15 bin kişilik ek kapasiteyle hizmet vereceğini söyledi.

BORÇ 347 MİLYON EURO'DAN 69 MİLYON EURO'YA DÜŞTÜ

Sadece stat projesi değil, kulübün mali yapısıyla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Hamdi Akın, Bankalar Birliği borcundaki büyük düşüşü şu sözlerle ifade etti:

"347 milyon euro olan Bankalar Birliği borcumuzu, hiçbir gayrimenkul satmadan 69 milyon euroya kadar düşürdük."

Akın, bu süreçte başkan Ali Koç’un rolünü ise şu şekilde özetledi:

"Evet, 7 senede sportif başarı gelmemiş olabilir ancak 'Fenerbahçe yeniden küllerinden doğdu' diyebiliriz. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kulübe getirdiği mali disiplin bambaşka bir başarıdır."

Fenerbahçe’nin evi olan stadyum, yakın zamanda isim değişikliğine gitmişti. 10 yıllık Ülker dönemi sona ermiş, kulüp yeni sponsoruyla yola devam etme kararı almıştı. Stadyumun güncel ismi şu şekilde resmileşti: Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi.

Hamdi Akın, kulüp televizyonundaki açıklamasının sonunda görev süresinin dolduğunu ve yeni dönemde görevde olmayacağını da ifade etti.

fenerbahçe
