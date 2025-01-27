İmamoğlu'nun hedef gösterdiği bilirkişi: 'Beni kimse bağlayamaz'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedef aldığı bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın, kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İmamoğlu'nun hedef gösterdiği bilirkişi: 'Beni kimse bağlayamaz'
Yayınlanma:

Büyükcanayakın, "CHP davalarında değil, tüm siyasi partilerin davalarında görev aldım. Kimse beni bu şekilde bağlayamaz. 2010’da AK Parti davalarında da çalıştım, MHP’ye bağlı belediyelere de hizmet verdim. Bu olayda asla seçilmiş kişi değilim," dedi.

YENİ SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun bir basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, bazı soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Başsavcılık, İmamoğlu’nun, "yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından resen soruşturma yürüttüğünü açıkladı. Ayrıca, yazılı ve görsel medyada bu tür söylemlerde bulunanlar için de gerekli tespitlerin yapılarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiği belirtildi.

BÜYÜKCANAYAKIN'IN AÇIKLAMALARI

Halk TV’den Barış Pehlivan’a konuşan Satılmış Büyükcanayakın, “Ben sadece CHP’ye yönelik değil, tüm partilerin davalarında bilirkişi olarak görev aldım. Çalışmalarımda siyasi bir taraf tutmam mümkün değil,” ifadelerini kullandı.

SATILMIŞ BÜYÜKCANAYAKIN KİMDİR?

Satılmış Büyükcanayakın, muhasebe ve kooperatif davaları konularında uzman bir bilirkişi olup, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan emekli olduktan sonra birçok kooperatif davasında bilirkişi olarak görev almıştır. Özellikle Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için hazırladığı raporlarla gündeme gelen Büyükcanayakın, raporlarının hukuki ve siyasi etkileri nedeniyle tartışma konusu olmuştur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında soruşturma başlattıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında soruşturma başlattıGündem
ekrem imamoğlu bilirkişi
Günün Manşetleri
1.050 TL’yi geçenlerin ödeyeceği miktar belli oldu!
MİT ve USOM’dan dev siber operasyon
Doğu Perinçek'ten Aleksandr Lukaşenko'ya tebrik
Fırat Kalkanı’nda 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Kolombiya liderinden Trump'a tarihi mektup!
"Demirtaş ve Özdağ'a sevgi, saygılarımı yolluyorum"
Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat
İşte güncel altın fiyatları
Kartalkaya yangın faciası soruşturması büyüyor
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Suriye’ye kritik ziyaret
Çok Okunanlar
Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini
100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat
A101 30 Ocak Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı A101 30 Ocak Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı
1.050 TL’yi geçenlerin ödeyeceği miktar belli oldu! 1.050 TL’yi geçenlerin ödeyeceği miktar belli oldu!