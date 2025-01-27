İmamoğlu'nun hedef gösterdiği bilirkişi: 'Beni kimse bağlayamaz'

Büyükcanayakın, "CHP davalarında değil, tüm siyasi partilerin davalarında görev aldım. Kimse beni bu şekilde bağlayamaz. 2010’da AK Parti davalarında da çalıştım, MHP’ye bağlı belediyelere de hizmet verdim. Bu olayda asla seçilmiş kişi değilim," dedi.

YENİ SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun bir basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, bazı soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Başsavcılık, İmamoğlu’nun, "yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından resen soruşturma yürüttüğünü açıkladı. Ayrıca, yazılı ve görsel medyada bu tür söylemlerde bulunanlar için de gerekli tespitlerin yapılarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiği belirtildi.

BÜYÜKCANAYAKIN'IN AÇIKLAMALARI

Halk TV’den Barış Pehlivan’a konuşan Satılmış Büyükcanayakın, “Ben sadece CHP’ye yönelik değil, tüm partilerin davalarında bilirkişi olarak görev aldım. Çalışmalarımda siyasi bir taraf tutmam mümkün değil,” ifadelerini kullandı.

SATILMIŞ BÜYÜKCANAYAKIN KİMDİR?

Satılmış Büyükcanayakın, muhasebe ve kooperatif davaları konularında uzman bir bilirkişi olup, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan emekli olduktan sonra birçok kooperatif davasında bilirkişi olarak görev almıştır. Özellikle Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için hazırladığı raporlarla gündeme gelen Büyükcanayakın, raporlarının hukuki ve siyasi etkileri nedeniyle tartışma konusu olmuştur.