İnan Kıraç'a atanan vasiler belli oldu

87 yaşında Emine Alangoya ile evlenen İnan Kıraç hakkında açılan evlilik iptali davasında Adli Tıp Kurumu, iş insanına vasi atanması gerektiği yönünde rapor verdi. Mahkeme, Kıraç’a avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin’i geçici vasi olarak atadı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İnan Kıraç'a atanan vasiler belli oldu
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HaberTürk’ün aktardığına göre mahkeme, İnan Kıraç’a ait taşınmazlar, banka hesapları, şirket hisseleri, fon ve hisse senetlerine vesayet tedbir şerhi koyulmasına karar verdi.

İnan Kıraç, Aralık 2024’te Emine Alangoya ile evlenmişti. Ancak kızı İpek Kıraç, babasının evliliğinin iptali için İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, iş insanının akli durumunun değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine hükmetti. Yapılan psikiyatrik incelemenin ardından Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi atanması gerektiği yönünde rapor hazırlandı.

NE OLMUŞTU?

Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç’ın, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile yaptığı evlilik sonrası kızı İpek Kıraç, babasının akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle evliliğin iptali için mahkemeye başvurmuştu. Kıraç, evlilik öncesinde alınan “akli dengesi yerindedir” raporunun gerçeği yansıtmadığını öne sürmüştü.

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