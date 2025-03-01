İnan Kıraç’a evliliği sonrası şok karar: Vasi tayin edildi!

İş insanı İnan Kıraç hakkında açılan evlilik iptali davası kapsamında Adli Tıp Kurumu, Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığını ve vasi tayin edilmesi gerektiğini belirten raporunu mahkemeye sundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İnan Kıraç’a evliliği sonrası şok karar: Vasi tayin edildi!
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İstanbul’da iş insanı İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç tarafından açılan davayla gündeme geldi. 20 Aralık 2024’te Emine Alangoya ile evlenen Kıraç’ın, fiili ehliyeti yerinde olmadığı iddia edilerek evliliğin iptali talep edildi. Kızının açtığı davaya, Anadolu 18. Aile Mahkemesi tarafından konuya açıklık getirilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesi kararlaştırıldı.

"FİİLİ EHLİYET YETERSİZ"

Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç’ın sağlık durumu ve ehliyetini değerlendirerek bir rapor hazırladı. Hazırlanan raporda, Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığına ve vasi tayin edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Bu rapor, evliliğin iptali istemiyle açılan davada önemli bir delil olarak mahkemeye sunuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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