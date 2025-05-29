İnfaz Paketi mecliste: Hasta ve yaşlılar için evde ceza dönemi

DEM Parti’nin talepleri arasında yer alan bazı başlıklar tasarıya girerken, Kovid-19 dönemine ilişkin geçici infaz uygulamalarına ise yer verilmedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

“Terörsüz bir Türkiye için inançla çalışıyoruz. Paketle, bir daha suç işlemeyecek şekilde mahkûmların ıslahını hedefliyoruz” diyen Güler, konutta infaz kapsamının da genişletileceğini açıkladı.

Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü hükümlüler için konutta infaz süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılıyor. Güler, yaşlı hükümlülere yönelik düzenlemeyi şöyle özetledi:

“70 yaşını geçenler için konutta infaz 4 yıla, 75 yaş üstü için 5 yıla, 80 yaşını aşanlar için ise 6 yıla çıkarılacak.”

Ayrıca, ağır hastalık veya engellilik durumu bulunan mahkûmların cezaevi yerine evde infazına ilişkin de yeni düzenlemeler pakette yer aldı. Adli Tıp Kurumu’nun raporu doğrultusunda, ağırlaştırılmış müebbet cezası hariç olmak üzere konutta infaz uygulanabilecek.

Alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullananlara verilen cezalar artırılacak. Denetimli serbestlik uygulamasında da değişikliğe gidilecek. Buna göre, bazı suçlarda cezanın küçük bir bölümünün cezaevinde geçirilmesi zorunlu olacak.

Teklifte, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” maddesine ilişkin yeni bir düzenleme yer almadı. Güler bu tercihi şu sözlerle açıkladı:

“Mevcut ceza kanunundaki hükümler yeterli görülüyor. Bu nedenle yeniden düzenleme yapılmadı.”

DEM Parti'nin ısrarla talep ettiği Kovid-19 infaz uygulamasının kalıcı hale getirilmesi ise teklif dışında bırakıldı. HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli bu durumu eleştirdi:

“Kamuoyunun beklediği bazı infaz yasası değişiklikleri maalesef pakette yer almadı.”

Güler ise bu konuda kalıcı düzenleme yapılması gerektiğini savundu:

“Kovid gibi durumlar idari düzenlemeyle yürütülüyor. Deprem, sel gibi olağanüstü hâllerde infaz uygulamaları değişebilir. Bu yüzden kalıcı ve net düzenlemelere ihtiyaç var.”

Yeni infaz düzenlemesine ilişkin sürecin tamamlanmasının sonbaharı bulabileceğini belirten Güler, Meclis takvimine işaret etti:

“Bazı öneriler üzerinde hâlâ çalışıyoruz. Eğer Meclis tatile girmeden tamamlanmazsa, sonbaharda, özellikle ekim ayında gündeme gelebilir.”