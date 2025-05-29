TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan kamu işçilerine mesaj: “En kısa sürede imzalanmalı”

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren sözleşme süreciyle ilgili konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmelerin barış ve uzlaşıyla sonuçlanması temennisinde bulundu:

“İşçilerimizin huzur içinde çalışmalarını sürdürebileceği bu süreci, barış içinde ve uzlaşıyla tamamlamak mümkün olsun. Ümit ederiz ki en kısa sürede nihai anlaşma imzalanır. Bu, çalışma hayatına büyük katkı sağlar.”

Türkiye’nin kalkınmasında işçilerin büyük payı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, işçinin refahtan pay almasının önemine dikkat çekti:

“İşçi kardeşlerimizin Türkiye’nin gelişiminden ve büyümesinden hak ettikleri payı almaları, hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Hem ekmeği büyütmek hem de toplumsal barış ve siyasal istikrar için bu kaçınılmazdır.”

Ziyarette sadece toplu sözleşme değil, Türkiye'nin genel gündemi de masaya yatırıldı. Kurtulmuş, görüşmenin verimli geçtiğini söyledi:

“TÜRK-İŞ ile ülkemizin genel meselelerini ve çalışma hayatının sorunlarını değerlendirme fırsatı bulduk.”

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise imza sürecinin gecikmesine tepki gösterdi. Gelişme olmamasını eleştiren Atalay, şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef bugüne kadar müspet hiçbir gelişme olmadı. 600 bin işçi bekliyor. Gazozun havası kaçmadan bu meseleye bir çare bulunmalı.”

Atalay, gecikmenin işçiyi ekonomik olarak zorladığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şu anda 20 yıllık bir arkadaşımız 35-40 bin lira maaş alıyor. Bu, asgari ücretin biraz üzeri. Bu nedenle bu konuyu ülkenin gündeminden çıkarmak, işçinin ve sendikanın taleplerine kulak vermek lazım.”

Kamu işçilerini kapsayan toplu sözleşme sürecinde şu ana kadar üç toplantı yapıldı. Ancak hükümetin henüz teklif sunmaması, görüşmelerin tıkanmasına yol açtı. Kurban Bayramı’na kadar bir teklif gelmezse, sendikaların grev kararı alabileceği belirtiliyor.