Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: “Türkiye artık kapısı çalınan bir ülke”

Erdoğan, konuşmasında Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlara ve yurtdışındaki dostlara selam göndererek, özellikle gençlere hitap etti:

“Gözlerinizdeki parıltıda güven ve huzur görüyorum. Her birinizi sevgiyle selamlıyorum.”

Açılışı yapılan Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi Cebeci millet bahçelerinin İstanbul’a ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, projede emeği geçen Çevre Bakanı Murat Kurum’a ve TOKİ’ye teşekkür etti.

“Laçın’da Azerbaycan’la dayanışmamızı gösterdik”

Erdoğan, dün Azerbaycan’ın 28 Mayıs Müstakillik Günü’nü Karabağ’daki Laçın kentinde kutladığını belirterek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve kardeşi Şahbaz Aliyev’le birlikte dayanışma mesajı verdiklerini ifade etti.

“İstanbul insanlığa eşsiz katkılar yaptı”

İstanbul’un fethiyle birlikte yeni bir çağın başladığını vurgulayan Erdoğan, “Dünya 572 yıl önce bir devrin doğuşuna tanıklık etti. İstanbul o tarihten bu yana insanlığa eşsiz katkılar sunmuştur” dedi.

“Doğalgazla vatandaşımızı rahatlatacağız”

Karadeniz’e uğurlanan Osman Gazi gemisinin deniz altındaki doğal gaz araştırmalarını sürdüreceğini belirten Erdoğan, bu çalışmalarla vatandaşların enerji alanında daha da rahatlatılacağını söyledi. Erdoğan, savunma sanayiindeki gelişmelere de dikkat çekerek, “Yıllarca başka ülkelerin kapısında bekledik, şimdi kapısı çalınan bir ülke haline geldik” dedi.

“Sancağı sizlere emanet edeceğiz”

Gençlere seslenen Erdoğan, TEKNOFEST gençliğiyle gurur duyduğunu ifade ederek şu mesajı verdi:

“Biz artık sizin zamanınızın misafiriyiz. Gün gelecek, şerefle taşıdığımız sancağı size emanet edeceğiz. Sizler de onu namus gibi koruyacak ve gelecek nesillere aynı bilinçle devredeceksiniz. Cennet vatanımızı gerektiğinde canınız pahasına savunacaksınız. Türkiye Yüzyılı’nı sizler inşa edeceksiniz.”