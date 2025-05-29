TGB’den çuval kararına tepki: “Trump dostluğu yargıya sirayet etti”

Mahkeme, TGB üyelerine 1 yıl 1 ay hapis cezası verdi. TGB’nin kararı istinafa taşımasının ardından dosya rekor sürede sonuçlandı ve ceza kesinleşti. TGB üyeleri, kararın ardından eylemin gerçekleştirildiği Sarayburnu Eminönü’nde bir basın açıklaması yaptı.

"Hükümet uyuyor, NATO sınırda"

Açıklamada “Atatürk Gençliği görev başında”, “Ya istiklal ya ölüm, tam bağımsız Türkiye”, “Hükümet uyuma, NATO sınırda” ve “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi” sloganları atıldı. TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, “ABD’ye karşı eylem yapan gençleri cezalandırdınız. Bu karar, ABD ve NATO’yu memnun eder. Mahkemeler Trump’ın dostu mu oldu?” dedi.

"bu karar, NATO tatbikatlarını aklama çabasıdır"

Çetin, kararın yalnızca bir yargı süreci değil, aynı zamanda siyasi bir tavır olduğunu savunarak, “Yunanistan’daki ABD üsleri, NATO’nun Meriç tatbikatı ve hükümetin bu süreçteki açıklamaları bir bütündür. Mahkeme kararı da bu senaryonun bir parçası haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

"Çuvalla sınırlı değil, kararlılığımız sürecek"

TGB lideri, İzmir’de 2024’te yapılan benzer eylemin yargı sürecinin de devam ettiğini hatırlatarak, “ABD ve İsrail’in Türkiye’yi hedef aldığı yerde biz de kararlıyız. Çuvalı geçirdik, gerekirse denize dökeriz” dedi.

"Türk yargısı emperyalizmle hesaplaşmanın güvencesi olmalı"

Çetin, “Daha önce çuval eylemlerinde beraat kararları alındı. Bu yeni karar, Türk yargısına kara leke sürmüştür” diyerek, kararın siyasi baskı altında alındığını savundu.

"Hükümleri boynumuza madalya yaptık"

TGB İstanbul İl Başkanı Yakup Büray Yılmaz da “Bu hükmü tanımıyoruz. Türk devrimcilik geleneğinin mirasçılarıyız. Bizim için cezalar süstür” dedi. Yılmaz, ABD askerlerini her gördükleri yerde aynı karşılığı vereceklerini söyleyerek, “Türk gençliği bu topraklarda Amerikan askerine geçit vermeyecek” ifadelerini kullandı.