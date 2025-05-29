2025’te kurbanlık fiyatları belli oldu: En ucuz hisse ne kadar?

Kurban Bayramı yaklaşırken kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Bu yıl kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre ciddi artışlar yaşandı. Fiyat artışlarının temel nedeni olarak yem maliyetleri, enflasyon oranı ve lojistik giderlerdeki yükseliş gösteriliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
2025’te kurbanlık fiyatları belli oldu: En ucuz hisse ne kadar?
Yayınlanma:

Türkiye genelinde 2025 yılı kurbanlık fiyatları ortalama şu aralıklarda:

Büyükbaş Hayvanlar:

Orta segment: 130.000 – 170.000 TL
Özel besi: 170.000 – 220.000 TL
Hisse başı (7 kişilik): 15.000 – 30.000 TL
Küçükbaş Hayvanlar:

Orta segment: 15.000 – 20.000 TL
Özel besi: 20.000 – 25.000 TL

Fiyatlar; hayvanın cinsi, yaşı, besi durumu ve satış yerinin konumuna göre değişiklik gösterebiliyor. Kurban almak isteyen vatandaşlar, hem pazarlık hem de hayvanın sağlık durumu konusunda dikkatli olmaya çağrılıyor.

Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Dolu yağışı kapıda!Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Dolu yağışı kapıda!Yurt
Kılıçdaroğlu’ndan Mengü ve Gülsunar hakkında suç duyurusuKılıçdaroğlu’ndan Mengü ve Gülsunar hakkında suç duyurusuGündem
Kurban Bayramı kurbanlıklar fiyat listesi
Günün Manşetleri
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan kamu işçilerine mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Vatan Partisi NATO kapısına dayandı
TGB’den çuval kararına tepki
MEB'den hayalet sınıf operasyonu
Bakanlık listesini güncelledi
Diyarbakır'da zehir tarlası!
Meteoroloji 48 il için sağanak alarmı verdi
Bakanlık NATO “yok” dedi, görüntüler “var” dedi
Zeytinyağında tağşiş yapan markalar ifşa edildi
Çok Okunanlar
Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: Türkiye'nin deprem kümeleri şok edici! Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: Türkiye'nin deprem kümeleri şok edici!
İş garantisi en yüksek üniversiteler belli oldu: İşte mezunları hızlı iş bulan üniversiteler İş garantisi en yüksek üniversiteler belli oldu: İşte mezunları hızlı iş bulan üniversiteler
İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Altında alım fırsatı zamanı mı? İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Altında alım fırsatı zamanı mı?
Yarın birçok ilçede elektrikler olmayacak: 30 Mayıs elektrik kesintileri Yarın birçok ilçede elektrikler olmayacak: 30 Mayıs elektrik kesintileri
Emekli promosyonlarında büyük yarış! Emekli promosyonlarında büyük yarış!