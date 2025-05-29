2025’te kurbanlık fiyatları belli oldu: En ucuz hisse ne kadar?
Kurban Bayramı yaklaşırken kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Bu yıl kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre ciddi artışlar yaşandı. Fiyat artışlarının temel nedeni olarak yem maliyetleri, enflasyon oranı ve lojistik giderlerdeki yükseliş gösteriliyor.
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Türkiye genelinde 2025 yılı kurbanlık fiyatları ortalama şu aralıklarda:
Büyükbaş Hayvanlar:
Orta segment: 130.000 – 170.000 TL
Özel besi: 170.000 – 220.000 TL
Hisse başı (7 kişilik): 15.000 – 30.000 TL
Küçükbaş Hayvanlar:
Orta segment: 15.000 – 20.000 TL
Özel besi: 20.000 – 25.000 TL
Fiyatlar; hayvanın cinsi, yaşı, besi durumu ve satış yerinin konumuna göre değişiklik gösterebiliyor. Kurban almak isteyen vatandaşlar, hem pazarlık hem de hayvanın sağlık durumu konusunda dikkatli olmaya çağrılıyor.