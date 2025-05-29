2025’te kurbanlık fiyatları belli oldu: En ucuz hisse ne kadar?

Türkiye genelinde 2025 yılı kurbanlık fiyatları ortalama şu aralıklarda:

Büyükbaş Hayvanlar:

Orta segment: 130.000 – 170.000 TL

Özel besi: 170.000 – 220.000 TL

Hisse başı (7 kişilik): 15.000 – 30.000 TL

Küçükbaş Hayvanlar:

Orta segment: 15.000 – 20.000 TL

Özel besi: 20.000 – 25.000 TL

Fiyatlar; hayvanın cinsi, yaşı, besi durumu ve satış yerinin konumuna göre değişiklik gösterebiliyor. Kurban almak isteyen vatandaşlar, hem pazarlık hem de hayvanın sağlık durumu konusunda dikkatli olmaya çağrılıyor.