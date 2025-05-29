Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Dolu yağışı kapıda!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Mayıs Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Rapora göre; Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in batısı ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması öngörülüyor.
🌩️ İstanbul’da sağanak ve dolu etkili oldu
İstanbul’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, özellikle Anadolu Yakası’nda etkisini gösterdi. Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe'de sokaklar suyla dolarken, Sancaktepe’de kısa süreli dolu yağışı görüldü. Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde bazı yollar göle döndü.
🌡️ Sıcaklıklar düşüyor, rüzgar kuvvetleniyor
Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde birkaç derece azalması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Özellikle kuzey ve doğu kesimlerde rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
⚠️ 11 ile sarı kodlu uyarı
MGM, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenen 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve doluya karşı dikkatli olmaları istendi.
Sarı kodla uyarılan iller:
Adana
Osmaniye
Kahramanmaraş
Afyonkarahisar
Antalya
Burdur
Isparta
Denizli
Konya
Niğde
Aksaray