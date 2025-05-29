Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Dolu yağışı kapıda!

Rapora göre; Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in batısı ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması öngörülüyor.

🌩️ İstanbul’da sağanak ve dolu etkili oldu

İstanbul’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, özellikle Anadolu Yakası’nda etkisini gösterdi. Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe'de sokaklar suyla dolarken, Sancaktepe’de kısa süreli dolu yağışı görüldü. Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde bazı yollar göle döndü.

🌡️ Sıcaklıklar düşüyor, rüzgar kuvvetleniyor

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde birkaç derece azalması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Özellikle kuzey ve doğu kesimlerde rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

⚠️ 11 ile sarı kodlu uyarı

MGM, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenen 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve doluya karşı dikkatli olmaları istendi.

Sarı kodla uyarılan iller:

Adana

Osmaniye

Kahramanmaraş

Afyonkarahisar

Antalya

Burdur

Isparta

Denizli

Konya

Niğde

Aksaray