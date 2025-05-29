Kılıçdaroğlu’ndan Mengü ve Gülsunar hakkında suç duyurusu

Gazeteci Nevşin Mengü, CHP kurultayının iptali için açılan davayla ilgili yaptığı yorumda, savcının Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderdiğini öne sürmüştü.

Akademisyen Emrah Gülsunar ise Mengü’nün bu iddiasının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından alıntılayarak paylaştı. Gülsunar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bir insanın bile isteye rejimin hukuksuz yargı operasyonuyla kaybettiği genel başkanlığı geri almaya çalışması açık bir onursuzluk ve haysiyetsizliktir. Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir.”

Kılıçdaroğlu, söz konusu açıklamaların kişilik haklarına açık saldırı içerdiğini belirterek hukuki süreç başlattı. Suç duyurusunda hem Mengü’nün iddialarının hem de Gülsunar’ın ifadelerinin kamuoyunda yanıltıcı ve küçük düşürücü nitelikte olduğu savunuldu.