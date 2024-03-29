İngiliz basınından yerel seçim analizi

Yerel seçimler için geri sayım sürerken, İngiliz basınında İstanbul üzerine analizler dikkat çekiyor. İngiliz The Guardian gazetesi, 31 Mart öncesi İstanbul'daki seçmenlerle konuştu. Gazete, genel seçimlerdeki yenilgi ve Altılı Masa'nın dağılmasının ardından muhalefet destekçilerinde, yerel seçimlere karşı ilgisizlik ve “kazanamama” duygusunun hâkim olduğunu yazdı.

Haberde, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu için "5 yıl önce, onu göreve getiren coşku şimdi yok" yorumu yapıldı.

"İmamoğlu, görev süresinin çoğunu Ankara'daki muhalifleriyle mücadele ederek geçirdi ve İstanbul'da önemli reformları hayata geçiremedi. Muhalefetin yüzü haline gelmiş olsa da onu göreve getiren coşku ve değişim umudu dağıldı. İstanbul’da kesinlikle sıkı bir yarış olacak."

İngiliz yayın kuruluşu BBC ise, yerel seçimlerle ilgili olarak "İstanbul'da yaşanacak mücadele Türkiye’nin geleceğini belirleyecek" yorumunu yaptı.

Haberde, Ekrem İmamoğlu’nun 6 partili ittifakın desteğiyle bir önceki seçimi kazandığı hatırlatılırken, "İstanbul'dan çıkacak sonuç, muhalefetin, Erdoğan ve Ak Parti’ye karşı ciddi bir tehdit oluşturup oluşturmayacağına dair önemli bir sınav olacak" ifadeleri kullanıldı.

The Economist Dergisine göre ise İstanbul’da belirleyici unsur depreme hazırlık olacak. Ekrem İmamoğlu – Murat Kurum kıyaslaması yapılan haberde, Kurum'un seçilmesi halinde 650 bin yeni konut sözü verdiği, İmamoğlu'nun ise bu rakamların çok uzağında kaldığı ifade edildi.