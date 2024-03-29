Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan işten atılan işçilerin mücadelesine omuz verdi

Vatan Partisi esnafın, üreticinin, işçinin yanında mücadele sözü veriyor.

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, Tekgıda-İş Sendikası'na üye olduğu için işten çıkarılan Perfetti Van Melle emekçileri ziyaret etti. İşçiler Esenyurt Kıraç'ta bulunan fabrika önünen bir kez daha yönetime seslendi. Özkan, üreticilerin milli hükümetinin kurulacağını söyledi.

Özkan sonrasında Şirinevler'de esnaf ziyareti yaptı. Vatandaş hayat pahalılığından dert yandı. Özkan'a Vatan Partisi Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Süleyman Alpaydin de eşlik etti. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan'ın ziyaret noktalarından biri de İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği oldu.

Dernek Başkanı Faruk Şahin ile bir araya gelen Özkan, Bileciklilerle sohbet etti. Buluşmaya Vatan Partisi Kartal Belediye Başkan Adayı Vefa Türksever de katıldı.