İnşaat işçileri gasp edilen ücretleri için ayakta: "Evimize ekmek götüremiyoruz!"

15 ay önce tamamladıkları işin ücretini hala alamadıklarını belirten işçiler, Bursa’daki hastane önünde her gün nöbet tutarak haklarını talep ediyor.

Aylardır devam eden mücadelelerinde seslerini duyurmak isteyen işçiler, bir kez daha açıklama yaptı.

"20 gündür gasp edilen haklarımız için eylemdeyiz! Haklarımızı derhal verin!"

Akın’a ait İstanbul’daki Söz Konfeksiyon önünde 15 gündür, İnegöl’de ise 5 gündür eylem yapan işçiler, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istiyor.

"25 inşaat işçisi evine ekmek götüremiyor, kirasını ödeyemiyor, banka borçlarını kapatamıyor!"

İşçiler, sadece maaşlarının ödenmemesiyle değil, aynı zamanda çalışma koşullarındaki hukuksuzluklarla da karşı karşıya kaldıklarını belirtiyor.

"Yapılan haksızlıkları ilan ediyoruz! İşçilerin sigortası yapılmadı, erken teslim için gece çalışmaya zorlandık, iş kazalarının üstü örtüldü!"

Yapı ve Yol İşçileri Sendikası'na üye olan işçiler, hastane yönetimine ve Çalışma Bakanlığı’na çağrıda bulunarak çözüm talep etti. Sendikanın Örgütlenme Sekreteri Barış Kaya, yetkililere seslendi.

"Tekrardan çağrı yapıyoruz! İşçiler burada, haklarını istiyor!"

İşçilerin eylemine Vatan Partisi de destek verdi.

"ücret haktır, gasp edilemez!" sloganlarıyla eylemlerini sürdüren işçiler, haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtiyor.