İnşaatta silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Malatya’da, Yeşilyurt ilçesinde inşaatta çalışan işçiler arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olay, Topsöğüt Mahallesi’ndeki inşası süren sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçiler arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bu esnada, O.B. adlı işçi, silahla ateş açarak N.D., A.D., B.K. ve M.A.İ.’yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan N.D.’nin sağlık durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın zanlısı O.B. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam ediyor.