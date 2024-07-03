İnternet bağımlılığı boşanma sebebi mi? Yargıtay'dan karar

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, internet bağımlısı eşin evine, eşine ve çocuğuna yeterli ilgiyi göstermemesinin boşanma sebebi olarak kabul etti.

İnternet bağımlılığı boşanma sebebi mi? Yargıtay'dan karar
Editör: Mert Sagit

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karşılıklı açılan boşanma davasında, eşlerden birinin internet bağımlısı olması nedeniyle eşine, evine ve çocuğuna yeterli ilgiyi göstermemesi Gebze Aile Mahkemesi tarafından kusurlu davranış olarak değerlendirdi.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, taraf vekillerinin istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine karar verdi. Taraf vekilleri bu kez temyiz başvurusunda bulundu ve dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından verilen onama ilâmında, "Tarafların iddia, savunma ve dayandıkları belgelere, uyuşmazlığın hukuki nitelendirilmesi ile uygulanması gereken hukuk kurallarına, dava şartlarına, yargılamaya hâkim olan ilkelere, ispat kurallarına ve temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre davacı-davalı erkek vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Tarafların iddia, savunma ve dayandıkları belgelere, uyuşmazlığın hukuki nitelendirilmesi ile uygulanması gereken hukuk kurallarına, dava şartlarına, yargılamaya hâkim olan ilkelere, ispat kurallarına ve temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre davalı-davacı kadın vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir." denildi.

Böylelikle, internet bağımlısı eşin; evine, eşine ve çocuğuna yeterli ilgiyi göstermemesi boşanma sebebi olduğu Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından da kabul edilmiş oldu.

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