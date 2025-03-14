Interpol’ün peşindeki katil zanlısı İzmir’de yakalandı! 3 cinayet itirafı geldi

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kemal Armağan, İzmir’in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan incelemelerde Armağan’ın farklı tarihlerde üç kuzenini öldürdüğü tespit edildi. Cinayetlerin nedeni ise 2012’de hayatını kaybeden kardeşinin ölümü oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Interpol’ün peşindeki katil zanlısı İzmir’de yakalandı! 3 cinayet itirafı geldi
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Konak Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekipler, 10 Mart’ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde şüpheli hareketlerde bulunan bir kişiyi durdurdu.

📌 Kimlik kontrolü sırasında tedirgin tavırlar sergileyen ve çelişkili beyanlarda bulunan şüphelinin, detaylı incelemeye alındığı öğrenildi.

📌 Üzerinden Haydar Ülger adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan kişinin, Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle aranan Kemal Armağan (43) olduğu belirlendi.

📌 Şüpheli, gözaltına alınarak Kimlik Tespiti ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yapılan parmak izi incelemesinde şüphelinin farklı kimlikler kullandığı ortaya çıktı.

Kemal Armağan adına kayıtlı kimliğin yanı sıra, Nasır Demir adına düzenlenmiş ikinci bir kimlik taşıdığı tespit edildi.
Elbistan Sulh Ceza Hakimliği tarafından her iki kimlik için de cinayet suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
Interpol’ün peşinde olduğu zanlının üç farklı cinayete karıştığı ortaya çıktı.

Şüpheli Kemal Armağan’ın, 2012’de hayatını kaybeden kardeşinin ölümünden kuzenlerini sorumlu tuttuğu ve bu nedenle üç farklı cinayet işlediği belirlendi.

🔴 2015'te Behzat Eren’i Kahramanmaraş Elbistan’da öldürdü.
🔴 2020’de İngiltere’den tatil için Kahramanmaraş’a gelen Hüseyin Eren’i hedef aldı.
🔴 2024’te Londra’da faaliyet gösteren “Tottenham Boys” çetesi lideri İzzet Eren’i Moldova’nın başkenti Kişinev’de öldürdü.

Kemal Armağan’ın İngiltere’de “Bombacılar” adlı çetenin üyesi olduğu da tespit edildi.

📌 Polisteki sorgusu tamamlanan Kemal Armağan, adli makamlara sevk edildi.

📌 Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı zanlının uluslararası suç bağlantıları araştırılıyor.

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