Rusya, ABD’nin ateşkes teklifine nasıl bakıyor?

Rusya, ABD’nin Ukrayna’da 30 günlük acil ateşkes teklifini değerlendirmeye aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ateşkese sıcak baktıklarını ancak uzun vadeli barışın sağlanması ve krizden kaynaklanan sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Rusya, ABD’nin ateşkes teklifine nasıl bakıyor?
Yayınlanma:

Rusya lideri, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin, ABD’nin Ukrayna’da 30 günlük geçici ateşkes teklifine prensipte destek verdiklerini ancak sürecin kontrol ve denetim mekanizmalarının netleşmesi gerektiğini söyledi. "Ateşkesten yanayız ancak bu, yalnızca çatışmayı dondurmak değil, kalıcı bir çözüm getirmeli" ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik ilgisinden dolayı ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür ederken, Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’nın da diplomatik çabalarına minnettar olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi yapabileceğini söyleyen Putin, "Bu meselenin barışçıl yollarla çözülmesini destekliyoruz." dedi.

İdlib’de umut var: Türk Kızılay yetimlerin yanında!İdlib’de umut var: Türk Kızılay yetimlerin yanında!Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

rusya abd
Günün Manşetleri
Interpol’ün peşindeki katil zanlısı İzmir’de yakalandı!
‘Survivor gibiyiz ama reytingimiz yok!’
Flash Haber TV'nin sahibine gözaltı
Okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak
Sahipsiz köpek sorunu büyüyor
TGB, 15 Mart’ta Çanakkale’de büyük miting yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ermenistan ile barış anlaşmasında uzlaşı sağlandı
14 Mart’ta aile hekimlerinden iş bırakma eylemi
MSB'den önemli açıklamalar
Çok Okunanlar
Altın fiyatları rekor seviyelerden geri çekildi: İşte güncel altın fiyatları Altın fiyatları rekor seviyelerden geri çekildi: İşte güncel altın fiyatları
Akaryakıta zam geldi! İşte 14 mart güncel fiyatları Akaryakıta zam geldi! İşte 14 mart güncel fiyatları
Okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak Okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!
Türkiye'den Suriye'ye tarihi ziyaret! Türkiye'den Suriye'ye tarihi ziyaret!