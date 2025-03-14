Rusya, ABD’nin ateşkes teklifine nasıl bakıyor?

Rusya lideri, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin, ABD’nin Ukrayna’da 30 günlük geçici ateşkes teklifine prensipte destek verdiklerini ancak sürecin kontrol ve denetim mekanizmalarının netleşmesi gerektiğini söyledi. "Ateşkesten yanayız ancak bu, yalnızca çatışmayı dondurmak değil, kalıcı bir çözüm getirmeli" ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik ilgisinden dolayı ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür ederken, Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’nın da diplomatik çabalarına minnettar olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi yapabileceğini söyleyen Putin, "Bu meselenin barışçıl yollarla çözülmesini destekliyoruz." dedi.