İntihar mı, cinayet mi? Rojin Kabaiş soruşturması KKTC’ye uzandı

Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolan ve 19 gün sonra Van Gölü’nde cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümü, bir yılı aşkın süredir aydınlatılamadı.

Soruşturmanın son aşamasında ortaya çıkan Adli Tıp raporu, olayın seyrini değiştirdi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi tarafından 10 Ekim tarihli raporda, Rojin’in göğüs bölgesi ve vajina iç kısmında iki farklı erkeğe ait DNA örnekleri bulunduğu açıklandı.

İlk raporlarda “intihar” olasılığı öne çıkarken, yeni bulgular sonrası cinsel istismar ve cinayet şüphesi güç kazandı.

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatlarından Zeynep Demir, yeni raporun önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Bu yeni bulgular, Rojin’e yönelik cinsel istismar olasılığını güçlendirdi. Van ve Diyarbakır’daki önceki raporların eksik ve hatalı olduğunu tespit ettik, bu nedenle suç duyurusunda bulunduk.”

“BİR YILDIR ADALET BEKLİYORUZ”

Genç kızın babası Nizamettin Kabaiş, kızının ölümünde cinayet şüphesinin giderek güçlendiğini belirterek adalet çağrısında bulundu. “Bir yıldır adalet bekliyoruz. Baronun çalışmaları sayesinde gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Kızımın cinayete kurban gittiğine eminim. Suçlular bulunsun, adalet yerini bulsun.”

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı derinleştirerek Rojin Kabaiş’in kişisel eşyalarını yeniden incelemeye aldı. Rojin’in not defterinde bazı isimler ve şifreler bulundu. Bu bilgilerden yola çıkan savcılık, genç kızın kullandığı e-posta hesabına ulaştı. İnceleme sonucunda, Rojin’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenim gören bir erkek öğrenciyle yazıştığı belirlendi.

“FLÖRT DÜZEYİNDE GÖRÜŞTÜK, SEVGİLİ DEĞİLDİK”

Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, KKTC’de öğrenci olan şüpheli, savcılığa verdiği ifadede Rojin’le kısa süreli bir iletişim kurduklarını belirtti. Şüpheli, ifadesinde şu sözleri kullandı: “Rojin’le arkadaş olduk, flört düzeyinde konuştuk ama sevgili olmadık. Onun ölümünden haberim yok. Olayla hiçbir ilgim bulunmuyor.”

Savcılığın talimatıyla şüpheliden DNA örneği alındı. Elde edilen örneklerin, Rojin’in vücudundan çıkan DNA’larla karşılaştırılacağı öğrenildi. Ancak laboratuvar incelemeleri henüz tamamlanmadı.