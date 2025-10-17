Telefon ve bilgisayardan başını kaldırmadı! 3 yıl sonra hayata döndü

Hatay’da yaşanan trajik olay, bir gencin teknolojiye bağımlılığının geldiği boyutu gözler önüne serdi.

23 yaşındaki Barış Özbay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini ve yakınlarını kaybettikten sonra içine kapandı.

Annesi 50 yaşındaki Semra Özbay ile birlikte Defne ilçesinde yaşamaya başlayan genç, yaşadığı travmanın ardından üniversite eğitimini yarıda bıraktı ve kendini tamamen sanal dünyaya kapattı.

Barış, üç yıla yakın bir süre boyunca evinden çıkmadı. Günlerini bilgisayar ve telefon başında geçirirken, kişisel bakımını tamamen ihmal etti. Bu süre içinde ne duş aldı ne tıraş oldu ne de tırnaklarını kesti.

VALİLİK TALİMATIYLA EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Barış’ın durumu basına yansıyınca, Hatay Valisi Mustafa Masatlı devreye girdi. Valiliğin talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Barış’ın yeniden hayata kazandırılması için çalışma başlattı. Ekipler, Barış ve annesini evlerinde ziyaret etti. Uzmanlar, saatler süren ikna çabası sonucu Barış’ı dışarı çıkmaya razı etti. Ardından Barış, Engelli Yaşam Merkezi’ne götürüldü. Burada ekipler genç adamı tıraş ettirdi, ardından hamama götürerek banyo yaptırdı.

“BANYO YAPMAK GÜZELDİ AMA HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEYECEK”

Üç yıl aradan sonra ilk kez banyo yapan Barış Özbay, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden ekipler geldi. Biraz direnç gösterdim ama zorla beni kaldırıp götürdüler. Saç ve sakal tıraşı oldum, banyo yaptım. Sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürünün yanına geldik. Bundan sonra da eve geri döneceğim. Banyo yapmak ve tıraş olmak güzeldi, kötü olacağını sanmıyordum ama hiçbir şey değişeceğini düşünmüyorum.”

Barış, hayatında bir şey yapmak istemediğini de dile getirerek şöyle konuştu: “Benim sıkıntım rahatsızlığım değil. Ben bir şey yapmak istemiyorum, iyileştikten sonra da bir şey yapmayı isteyeceğimi sanmıyorum. Yine tembel gibi takılacağım. İnsan farklı ve yeni şeyler yapınca rahatlıyor. Yenilik olunca mutluyum ve rahatım. Yenilikler için kendimi yormam ama olursa da yok demem.”

“BARIŞ’A DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım, Barış’ın durumunun gündeme gelmesinin ardından yapılan müdahaleyi şu sözlerle anlattı: “İhlas Haber Ajansı’nın Barış’la ilgili haberiyle durumdan haberdar olduk. Kurum ekiplerimiz aileye hane ziyaretinde bulundu. Barış’ın depremden bu yana evden çıkmadığını, banyo yapmadığını, tırnaklarını kesmediğini tespit ettik. Akşam saatlerinde Valimiz Sayın Mustafa Masatlı bizlerle iletişim kurdu ve talimat verdi. Biz de tekrar Barış’ın evine gidip kendisini güzel bir hamama götürdük, banyo yaptırdık, tıraş ettik ve kıyafetlerini değiştirdik.”

Yıldırım, Barış’a yönelik desteğin devam edeceğini belirterek şu bilgileri paylaştı: “İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri Barış’ın evine gidecek. Gencimizin bazı bedensel rahatsızlıkları var, gerekli muayeneler yapılacak. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri evi temizleyecek. Bugün Barış’ın yüzünde mutluluk gördüm. Her ne kadar direnç gösterse de bu adımın ona iyi geldiğine inanıyorum.”

Barış Özbay, günün sonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek ekiplere teşekkür etti.