Bakırköy metro istasyonunda acı olay: Raylara atlayan yolcu hayatını kaybetti

İstanbul Bakırköy’de sabah saatlerinde metro istasyonunda yaşanan trajik olayda bir kişi raylara atlayarak yaşamına son verdi. Olay sonrası metro seferleri durduruldu, istasyon geçici olarak kapatıldı.

Bakırköy metro istasyonunda acı olay: Raylara atlayan yolcu hayatını kaybetti
Olay, saat 11.20 sıralarında Yenikapı–Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nın Bakırköy istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, metro istasyona yaklaştığı sırada bir yolcu aniden raylara atladı.

Kazayı gören yolcular büyük panik yaşarken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, metro seferlerini durdurarak istasyon çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Uzun süren çalışmaların ardından erkek yolcu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak yapılan ilk kontrollerde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bakırköy
