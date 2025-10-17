Dev firmalara rekor ceza! Rekabet Kurulu 17 şirkete 237 milyon TL ceza kesti

Rekabet Kurulu, çoğunluğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren 17 şirkete toplam 237 milyon 126 bin TL idari para cezası kesti. Kurul, şirketlerin “çalışan ayartmama anlaşmaları” ve “rekabete hassas bilgi paylaşımı” yaparak yasayı ihlal ettiğini tespit etti.

Türkiye’de ilaç sektörüne yönelik önemli bir soruşturma tamamlandı.
Rekabet Kurulu, aralarında uluslararası ilaç devlerinin de bulunduğu 17 şirkete toplam 237 milyon 126 bin lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu’nun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, yürütülen soruşturmanın “çalışan ayartmama anlaşmaları” ve “rekabete duyarlı bilgi paylaşımı” iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi.
Kurul, yapılan incelemeler sonucunda bu şirketlerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiğine hükmetti.

Soruşturma kapsamında, bazı şirketlerin birbirlerinin çalışanlarını işe almamak konusunda gizli anlaşmalar yaptıkları belirlendi.

CEZA LİSTESİ AÇIKLANDI

Soruşturma sonucunda ceza alan şirketler ve tutarları şöyle açıklandı:

Adeka: 7 milyon TL
Amgen: 4,5 milyon TL
Argis: 639 bin TL
Arven: 3 milyon TL
AstraZeneca: 15 milyon TL
Berko: 10,5 milyon TL
Farmatek: 7 milyon TL
Helba: 2 milyon TL
İlko: 13 milyon TL
Merck: 487 bin TL
Novartis Sağlık: 19 milyon TL
Novo Nordisk Sağlık: 19 milyon TL
Pfizer PFE: 20 milyon TL
Sanofi: 12 milyon TL
Sanovel: 79 milyon TL
Santa Farma: 17 milyon TL
Servier: 8 milyon TL

Toplam ceza miktarı 237 milyon 126 bin liraya ulaştı.

