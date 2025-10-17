Dev firmalara rekor ceza! Rekabet Kurulu 17 şirkete 237 milyon TL ceza kesti

Türkiye’de ilaç sektörüne yönelik önemli bir soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulu, aralarında uluslararası ilaç devlerinin de bulunduğu 17 şirkete toplam 237 milyon 126 bin lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu’nun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, yürütülen soruşturmanın “çalışan ayartmama anlaşmaları” ve “rekabete duyarlı bilgi paylaşımı” iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi.

Kurul, yapılan incelemeler sonucunda bu şirketlerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiğine hükmetti.

Soruşturma kapsamında, bazı şirketlerin birbirlerinin çalışanlarını işe almamak konusunda gizli anlaşmalar yaptıkları belirlendi.

CEZA LİSTESİ AÇIKLANDI

Soruşturma sonucunda ceza alan şirketler ve tutarları şöyle açıklandı:

Adeka: 7 milyon TL

Amgen: 4,5 milyon TL

Argis: 639 bin TL

Arven: 3 milyon TL

AstraZeneca: 15 milyon TL

Berko: 10,5 milyon TL

Farmatek: 7 milyon TL

Helba: 2 milyon TL

İlko: 13 milyon TL

Merck: 487 bin TL

Novartis Sağlık: 19 milyon TL

Novo Nordisk Sağlık: 19 milyon TL

Pfizer PFE: 20 milyon TL

Sanofi: 12 milyon TL

Sanovel: 79 milyon TL

Santa Farma: 17 milyon TL

Servier: 8 milyon TL

Toplam ceza miktarı 237 milyon 126 bin liraya ulaştı.