Yeni ekonomi paketi açıklandı! Prim desteği azalıyor, borçlanma oranı artıyor: İşte tüm ayrıntılar

AK Parti, ekonomide kayıt dışılıkla mücadele ve gelir adaletini güçlendirmeyi hedefleyen yeni bir paket hazırladı. “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adıyla 36 maddeden oluşan düzenleme, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklifin önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor. Paket, sosyal güvenlik primlerinden araç satış harçlarına, Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emlak vergilerine kadar geniş kapsamlı değişiklikler içeriyor.

PRİM DESTEĞİ AZALIYOR, BORÇLANMA ORANI ARTIYOR

Yeni düzenlemeye göre, özel sektör işverenlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyeceği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde sağlanan 4 puanlık prim desteği, 2 puana düşürülecek. Ancak imalat sektöründeki işverenler için 5 puanlık prim desteği uygulanmaya devam edecek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu düzenlemenin iş gücü piyasasında adil bir denge sağlamayı hedeflediğini belirtti. Güler ayrıca, “Prime esas üst kazanç sınırını 7,5 kattan 9 kata çıkarıyoruz. Sigortalıların emekli aylıklarında daha yüksek maaş alması konusunda haklarını iyileştiriyoruz” dedi. Bununla birlikte, doğum dışı borçlanma prim oranı yüzde 45’e çıkarılıyor.

EMLAK VERGİSİNDE YENİ MODEL HAZIRLANIYOR

Yeni paket, emlak vergisi konusunda da kapsamlı değişiklikler öngörüyor. Abdullah Güler, “Emlak vergisiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Belediyeler açısından hak kaybı olmayacak, vatandaşı da mağdur etmeyecek bir oran üzerinde çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Henüz teknik çalışma tamamlanmazken, aynı mahallede veya ilçede farklı değerlemelere yol açan sistemin dengeli hale getirilmesi hedefleniyor. Amaç, hem belediyelerin gelir kaybını önlemek hem de hakkaniyetli bir artış oranı sağlamak.

KİRA GELİRİ VE FON KAZANÇLARINA YENİ VERGİ DÜZENİ

Yeni yasa teklifinde, mesken kira gelirleri istisnasında da değişiklik yapılıyor. Buna göre, sosyal güvenlik kurumlarından emekli, dul, yetim veya malul aylığı alan kişiler hariç, kira gelirlerinde mevcut vergi istisnası kaldırılacak.

Ayrıca, fon katılma paylarından elde edilen gelirler de artık vergi planlaması aracı olarak kullanılamayacak. Portföyünün en az %51’i Borsa İstanbul hisselerinden oluşan bazı serbest fon yatırımcılarının uzun vadeli kazançlarına ilişkin istisnalar sınırlandırılacak.

Yeni ekonomi paketinde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili önemli bir değişiklik de yer aldı. Mevcut durumda yüzde 30 olan devlet katkısı oranının, Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 50’ye kadar artırılabileceği veya sıfıra indirilebileceği hükme bağlandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI’NA BORÇLANMA YETKİSİ

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na, dönüşüm projelerinde kullanılmak üzere yeni bir finansman yetkisi tanınıyor. Düzenlemeyle, Başkanlık 31 Aralık 2029’a kadar, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bankalardan iç borçlanma yapabilecek.

ARAÇ SATIŞLARINA YENİ HARÇ: EN AZ 1.000 TL

Yeni ekonomi paketinde araç satışları da vergi kapsamına alındı. Sıfır araçların ilk tescil işlemlerinde ve ikinci el satışlarda, noterler satış bedeli üzerinden binde 2 oranında, en az 1.000 TL noter harcı alacak. Ayrıca, ikinci el araç satışlarına ilişkin harç istisnası da kaldırılıyor.

UEFA ORGANİZASYONLARINA VERGİ MUAFİYETİ

Teklife göre, Türkiye’de düzenlenecek büyük futbol organizasyonları için vergi istisnası uygulanacak. UEFA Avrupa Ligi (2026), UEFA Konferans Ligi (2027) ve UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (2032) organizasyonlarında, Türkiye’de kazanç elde eden yabancı kulüpler ve tüzel kişiler gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacak.