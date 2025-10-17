Barcelona Kenan Yıldız’ın peşinde! Juventus’un genç yıldızı için transfer savaşı başladı

İtalya’nın önde gelen spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Barcelona’nın Juventus forması giyen Kenan Yıldız’ı radarına aldığını duyurdu.

Habere göre, Katalan ekibinin yöneticileri Kenan Yıldız’ı genç ve dinamik yapılanmanın bir parçası olarak görüyor. Barcelona’nın, Juventus ile temas kurmak için hazırlıklara başladığı ve oyuncunun performansını yakından takip ettiği aktarıldı.

İspanya basınından Mundo Deportivo, Barcelona’yı Kenan Yıldız yarışındaki güçlü adaylar arasında gösterdi. Haberde, genç futbolcunun yalnızca Barcelona’nın değil, Arsenal ve Chelsea gibi Premier Lig devlerinin de yakın takibinde olduğu belirtildi.

JUVENTUS İLE SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Kenan Yıldız’ın Juventus ile mevcut sözleşmesi devam ederken, kulüp yönetiminin genç yıldızla uzun süreli bir kontrat imzalamak istediği bildirildi. BeinSports’un haberine göre, Juventus yönetimi oyuncuya maaşını üç katına çıkaracak bir teklif sundu ancak taraflar arasında henüz kesin bir anlaşma sağlanamadı.

Katalan basınına göre Barcelona, transfer için resmi adım atmadan önce Juventus’un bonservis talebini bekliyor.