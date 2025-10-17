Galatasaray – Bodo/Glimt maçı öncesi bilet fiyatları açıklandı!
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Norveç temsilcisi Bodø/Glimt ile oynayacağı maç öncesinde bilet fiyatları belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması heyecanı tüm hızıyla sürerken, temsilcimiz Galatasaray, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü Bodø/Glimt ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma, RAMS Park Ali Sami Yen Stadyumu’nda saat 19.45’te başlayacak.
UEFA’nın resmi maç programına göre, mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak.
Galatasaray Kulübü, karşılaşmanın bilet fiyatlarını resmi internet sitesinden duyurdu.
Premium: ₺40.000,00
Delux: ₺38.000,00
Lux: ₺36.000,00
Classic: ₺34.000,00
1. Kategori: ₺22.500,00
2. Kategori: ₺20.000,00
3. Kategori: ₺18.000,00
4. Kategori: ₺17.000,00
5. Kategori: ₺16.000,00
6. Kategori: ₺14.000,00
7. Kategori: ₺13.000,00
8. Kategori: ₺10.000,00
9. Kategori: ₺8.000,00
10. Kategori: ₺2.100,00
11. Kategori: ₺2.000,00