Galatasaray – Bodo/Glimt maçı öncesi bilet fiyatları açıklandı!

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Norveç temsilcisi Bodø/Glimt ile oynayacağı maç öncesinde bilet fiyatları belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray – Bodo/Glimt maçı öncesi bilet fiyatları açıklandı!
Yayınlanma:

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması heyecanı tüm hızıyla sürerken, temsilcimiz Galatasaray, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü Bodø/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma, RAMS Park Ali Sami Yen Stadyumu’nda saat 19.45’te başlayacak.

UEFA’nın resmi maç programına göre, mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak.

Galatasaray Kulübü, karşılaşmanın bilet fiyatlarını resmi internet sitesinden duyurdu.

Premium: ₺40.000,00
Delux: ₺38.000,00
Lux: ₺36.000,00
Classic: ₺34.000,00
1. Kategori: ₺22.500,00
2. Kategori: ₺20.000,00
3. Kategori: ₺18.000,00
4. Kategori: ₺17.000,00
5. Kategori: ₺16.000,00
6. Kategori: ₺14.000,00
7. Kategori: ₺13.000,00
8. Kategori: ₺10.000,00
9. Kategori: ₺8.000,00
10. Kategori: ₺2.100,00
11. Kategori: ₺2.000,00

Öğrenciler dikkat! KYK burs ve kredi başvurusu bugün bitiyorÖğrenciler dikkat! KYK burs ve kredi başvurusu bugün bitiyorGündem
Ak Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Burcu Köksal sessizliğini bozduAk Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Burcu Köksal sessizliğini bozduSiyaset
Galatasaray
Günün Manşetleri
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi, dolar geriledi
Can Holding’de 88 milyar liralık skandal! 26 kişi gözaltında
15 firari suçlu Türkiye’ye getirildi
CHP’li Belediye Başkanı Köksal AK Parti’ye mi katılıyor?
Lübnan’ın güneyine hava saldırısı!
Sosyal medyada bungalov ev ilanı tuzağı!
Bakan Uraloğlu: “Türkiye’yi iletişimde ileriye taşıyacak 5G ihalesini gerçekleştirdik”
Devlet Denetleme Kurulu sahte e-imza olayını incelemeye aldı
‘Kendi ilacını, aşısını üreten bir Türkiye var artık’
Çok Okunanlar
Altın piyasasında tarihi gün! Altın piyasasında tarihi gün!
300.000 TL 32 gün vadeli mevduatta hangi banka ne kadar kazandırıyor? 300.000 TL 32 gün vadeli mevduatta hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Hafta sonu fırtına kapıda! Hafta sonu fırtına kapıda!
Benzine indirim geliyor! Benzine indirim geliyor!
Market ortasında 5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti: İfadesi ortaya çıktı Market ortasında 5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti: İfadesi ortaya çıktı