Bitcoin’de sert düşüş! 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Küresel piyasalarda risk iştahı azalırken, Bitcoin fiyatları 4 ayın dibine indi. ABD’deki bankacılık kayıpları ve artan ABD-Çin ticaret gerilimi, kripto piyasalarını da vurdu. Bitcoin, sabah saatlerinde 104.087 dolara kadar gerileyerek 24 Haziran’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bitcoin’de sert düşüş! 4 ayın en düşük seviyesine geriledi
Yayınlanma:

Kripto para piyasasında son günlerde yaşanan düşüş hız kazandı.

Bitcoin, ABD borsalarındaki satış baskısının etkisiyle bugünkü işlemlerde 104.087 dolar seviyesine kadar gerileyerek son 4 ayın en düşük noktasını gördü. Bu değer, Bitcoin’in 24 Haziran’dan bu yana kaydettiği en düşük fiyat olarak kayda geçti.

Saat 11.27 itibarıyla yüzde 2,36 değer kaybeden Bitcoin, 105.434 dolar seviyesinde işlem görmeye devam etti.

ABD’DE BANKA KAYIPLARI PİYASALARI SARSTI

ABD’de bazı bölgesel bankalarda yaşanan kredi zararı açıklamaları, yatırımcı güvenini sarstı. Zions Bancorp, yasal süreçlerle karşı karşıya kalan borçlularına verilen iki kredi için 50 milyon dolarlık zarar yazdığını duyurdu.

Benzer şekilde, Western Alliance da ağustos ayında bir borçlusuna dolandırıcılık iddiasıyla dava açtığını açıkladı.

Küresel piyasalarda risk iştahını azaltan bir diğer faktör ise ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliği oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere ek yüzde 100 gümrük tarifesi uygulanabileceğini söyleyerek gerilimi yeniden alevlendirdi. Bu açıklama, piyasalarda ticaret savaşlarının yeniden başlayabileceği endişesini doğurdu.

Artan küresel tansiyon ve yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi, kripto paralardan çıkışı hızlandırdı.

Dev firmalara rekor ceza! Rekabet Kurulu 17 şirkete 237 milyon TL ceza kestiDev firmalara rekor ceza! Rekabet Kurulu 17 şirkete 237 milyon TL ceza kestiEkonomi
50.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?50.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?Ekonomi
bitcoin
Günün Manşetleri
Rekabet Kurulu 17 şirkete 237 milyon TL ceza kesti
Prim desteği azalıyor, borçlanma oranı artıyor: İşte tüm ayrıntılar
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi, dolar geriledi
Can Holding’de 88 milyar liralık skandal! 26 kişi gözaltında
15 firari suçlu Türkiye’ye getirildi
CHP’li Belediye Başkanı Köksal AK Parti’ye mi katılıyor?
Lübnan’ın güneyine hava saldırısı!
Sosyal medyada bungalov ev ilanı tuzağı!
Bakan Uraloğlu: “Türkiye’yi iletişimde ileriye taşıyacak 5G ihalesini gerçekleştirdik”
Çok Okunanlar
Altın piyasasında tarihi gün! Altın piyasasında tarihi gün!
300.000 TL 32 gün vadeli mevduatta hangi banka ne kadar kazandırıyor? 300.000 TL 32 gün vadeli mevduatta hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Hafta sonu fırtına kapıda! Hafta sonu fırtına kapıda!
Benzine indirim geliyor! Benzine indirim geliyor!
50.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat! 50.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekecekler dikkat!