Bitcoin’de sert düşüş! 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Kripto para piyasasında son günlerde yaşanan düşüş hız kazandı.

Bitcoin, ABD borsalarındaki satış baskısının etkisiyle bugünkü işlemlerde 104.087 dolar seviyesine kadar gerileyerek son 4 ayın en düşük noktasını gördü. Bu değer, Bitcoin’in 24 Haziran’dan bu yana kaydettiği en düşük fiyat olarak kayda geçti.

Saat 11.27 itibarıyla yüzde 2,36 değer kaybeden Bitcoin, 105.434 dolar seviyesinde işlem görmeye devam etti.

ABD’DE BANKA KAYIPLARI PİYASALARI SARSTI

ABD’de bazı bölgesel bankalarda yaşanan kredi zararı açıklamaları, yatırımcı güvenini sarstı. Zions Bancorp, yasal süreçlerle karşı karşıya kalan borçlularına verilen iki kredi için 50 milyon dolarlık zarar yazdığını duyurdu.

Benzer şekilde, Western Alliance da ağustos ayında bir borçlusuna dolandırıcılık iddiasıyla dava açtığını açıkladı.

Küresel piyasalarda risk iştahını azaltan bir diğer faktör ise ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliği oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere ek yüzde 100 gümrük tarifesi uygulanabileceğini söyleyerek gerilimi yeniden alevlendirdi. Bu açıklama, piyasalarda ticaret savaşlarının yeniden başlayabileceği endişesini doğurdu.

Artan küresel tansiyon ve yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi, kripto paralardan çıkışı hızlandırdı.