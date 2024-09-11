Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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