Irak'a harekât hazırlığı var mı? Bakan Yaşar Güler'den son dakika açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes-2024 tatbikatının ardından gazetecilerle bir araya geldi.

Bakan Yaşar Güler, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’deki sözde seçim çalışmalarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Oldubittiye izin verilmeyeceğini yineledi.

- Başından beri sözde seçim çalışmalarının Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez bir durum olduğunu vurguladık. Millî güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha altını çizerek vurguluyorum.

ŞAM İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şam ile görüşme konusunda, “Görüşmeler sadece Astana’da İran, Türkiye, Suriye ve Rusya olarak dörtlü yapılıyor” demekle yetindi. Yaşar Güler, Türkiye’nin, sınır güvenliği sağlanana kadar Suriye’nin kuzeyindeki askeri varlığını sürdüreceğini belirtti.

IRAK'A HAREKÂT YAPILACAK MI?

Bakan Yaşar Güler, Irak’la ilişkilerin dönüm noktası olduğunu söyledi. Irak’ın kuzeyinde operasyonların aynı hız ve kararlılıkla devam ettiğini belirten Güler, "Yeni operasyon hazırlığı yok çünkü Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ihtiyaç duyduğu her an operasyon yapıyor." dedi.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendiren Yaşar Güler, “Komşularımızla problem yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Yunanistan’la ilişkilerde üçüncü taraflara gerek olmadan diyalog yürütülmesini önerdi.

"AVRUPA'NIN KENDİ ORDUSUNA İHTİYACI VAR"

Güler, Avrupa’nın, özellikle Ukrayna savaşından sonra kendisini koruyabilecek güvenlik yapısına ihtiyacı olduğunun ortaya çıktığını belirterek, "Avrupa ordusu kurulursa parçası olmak isteriz” dedi.

ZORUNLU ASKERLİK KALKACAK MI?

Bakan Güler’e "Türk Silahlı Kuvvetleri tam profesyonel sisteme geçer mi? Zorunlu askerlik kalkar mı?" sorusu da yöneltildi. Yaşar Güler, "Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik olması şeklindedir. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar değerlendirildiğinde bunun doğru bir yaklaşım olduğu anlaşılacaktır." ifadelerini kullandı.