Irak'ın kuzeyinde PKK'yı telaş sardı

Irak’ın kuzeyine olası kara harekâtı ve PKK’ya karşı Ankara-Bağdat hattında yürütülen görüşmeler, terör örgütünde telaş yarattı. PKK elebaşı Cemil Bayık, Irak Hükümeti ve KDP'yi hedef aldı.

Irak'ın kuzeyinde PKK'yı telaş sardı

 Bayık’ın, PKK’nın yayın organına yazdığı makale, bölgede köşeye sıkışan terör örgütünün içinde bulunduğu azciyeti de gözler önüne serdi.

PKK’nın Kuzey Irak’taki varlığını bu yaz sona erdirme kararlılığındaki Türkiye, bir yandan bölgede hava operasyonlarına devam ederken, diğer yandan PKK ile ortak mücadele için Irak ile yakın temasta…

Irak’ın kuzeyine olası kara harekâtı konuşulurken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PKK’yı yasaklı örgüt ilan eden Irak’a 22 Nisan’da kritik bir ziyarette bulunacak.

Tüm bu gelişmeler karşısında bölgede köşeye sıkışan PKK’yı ise telaş sarmış durumda… PKK elebaşlarından Cemil Bayık’ın örgütün yayın organına yazdığı makale, PKK içindeki paniği gözler önüne serdi.

Terörist Bayık, Irak Hükümeti ve KDP'yi hedef aldığı makalesinde, Ankara-Bağdat hattındaki görüşmelerin terör örgütü içinde yarattığı huzursuzluğu itiraf etti. Bayık, “PKK hiçbir zaman Irak'ın çıkarlarına zarar vermedi. Irak'ın Türk Devleti’nin planlarına alet olmamalı” İfadelerini kullandı.

PKK elebaşı Bayık’ın, KDP’yi eleştirirken kullandığı ifadeler, terör örgütünün bölgedeki acziyetini de ortaya koydu. Bayık, PKK'nın bölgedeki istihbarat zaafından, teröristlerin güvenli yollarının ve lojistik destek noktalarının kapanmasından KDP’yi sorumlu tuttu.

Makalesinde Irak'ın Türkiye ile iş birliği ve Türk ordusunun kara operasyonundan duyduğu endişeyi yansıtan Bayık, bir yandan da hem Irak Hükümeti hem de KDP'ye "müzakere" mesajı verdi.

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