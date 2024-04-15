İyi Parti Genel Başkan Adaylarından Müsavat Dervişoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!

İyi Parti Genel Başkan Adaylarından Müsavat Dervişoğlu, parti içindeki “İptal” tartışmaları hakkında konuştu.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu

İyi Parti Genel Başkan Adaylarından Müsavat Dervişoğlu, parti içindeki “İptal” tartışmaları hakkında konuştu. Olağanüstü kurultay süreci tartışmalı sürerken kameralar karşısına geçen Dervişoğlu, “Bu saatten sonra kongrenin iptalini uygun bulmuyorum” dedi.

Olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i bu sözlerle selamladı. Kendi adaylığı hakkında açıklamalar yaptı.

İyi Parti’de 27 Nisan’da yapılması kararı alınan olağanüstü kurultay süreci tartışmalarla devam ediyor. Genel Başkanlık için 4 adaydan biri olan Meclis Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde sürece dair basın toplantısı düzenledi.

Dervişoğlu, parti içindeki bir grup milletvekili ve yöneticinin kurultayın iptali için çalışmalar yapmasını değerlendirdi.

Dervişoğlu, Akşener’e İyi Parti Genel Başkanlığı’ndan çekilmemesi için çağrı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de yanıt verdi: "Olağanüstü Kurultay kararı yalnızca İYİ Parti'nin uhdesindedir ve sadece İYİ Parti'nin kurumsal kimliğinin bağlar. İYİ Parti'ye hiç kimse istikamet çizemez. Partimizi o ya da bu siyasi partinin uydusu haline getirmeye çalışanlara karşı en doğru cevabı partinin kendisi verecektir."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Müsavat Dervişoğlu # iyi partili # meral akşener
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