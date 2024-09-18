Irak'ın Kuzeyine hava harekâtı: 24 terör hedefi imha edildi

Son dakika gelişmesine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik düzenlenen hava harekâtında 24 hedefin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Irak'ın Kuzeyine hava harekâtı: 24 terör hedefi imha edildi
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MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kararlılıkla terör yuvalarını yok etmeye devam ediyoruz! PKK/KCK ve diğer terör unsurlarını etkisiz hale getirerek, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve sınır güvenliğimizi sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde, 18 Eylül 2024 tarihinde Irak’ın Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflere hava harekâtı düzenlenmiştir.

Bu harekât sonucunda, terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde üst düzey teröristlerin bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedef imha edilmiştir.

Operasyonda, azami düzeyde yerli ve milli mühimmat kullanılarak, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin güvenliği ve vatanımızın bütünlüğü için terörle mücadeleyi son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir.

Harekât sırasında, masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıkların yanı sıra çevrenin zarar görmemesi adına her türlü önlem alınmıştır.”

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