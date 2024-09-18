Malatya'da freni boşalan kamyonet facia yarattı: Çok sayıda yaralı var

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, meyve yüklü bir kamyonetin freninin boşalması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kazada, frenleri tutmayan kamyonet, biri park halinde diğeri seyir halinde olan iki araca çarptı ve ortalık adeta savaş alanına döndü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Malatya'da freni boşalan kamyonet facia yarattı: Çok sayıda yaralı var
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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, meyve yüklü bir kamyonetin freninin boşalması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kazada, frenleri tutmayan kamyonet, biri park halinde diğeri seyir halinde olan iki araca çarptı ve ortalık adeta savaş alanına döndü.

Olay, akşam saatlerinde Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, seyir halindeyken frenleri boşalan kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki bir araca, ardından yolda ilerleyen bir başka araca çarptı. Kazada toplam 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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