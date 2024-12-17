Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde kritik operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önemli operasyonlara imza atıldı. Operasyonların ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz." notuyla yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristle Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam." denildi.