Irak’tan Öcalan’ın çağrısına destek: Kasım Araci, PKK’nın silah bırakmasını destekliyor

Araci, PKK’nın bu çağrıya uymasını ve silah bırakmasını desteklediklerini vurguladı. PKK'nın silah bırakmasının ardından, Türkiye ile sınır konusunda görüşmelere başlanabileceğini de dile getirdi.

Araci, bu durumu, Türkiye’nin sınırın ötesindeki askeri kuvvetlerini çekmesi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirdi. "Eğer PKK lağvedilirse, Türkiye ile sınırda görüşmelere başlayacağız" diyen Araci, bu gelişmenin bölgedeki istikrarı artırabileceğine inandığını belirtti.

Öcalan’ın çağrısı, sadece Türkiye’nin değil, bölgedeki diğer ülkelerin de gündeminde. Araci, PKK'nın silah bırakmasının ardından bölgedeki güvenliğin güçleneceğini ve bunun Irak için olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Ayrıca, Kasım Araci, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Kuzey Irak’taki varlığı hakkında da açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, Irak'ta 100’ün üzerinde askeri üssü bulunduğunu belirten Araci, Türkiye'nin Irak topraklarında kalmasını sağlayan herhangi bir kararın olmadığını, ancak TSK’nın 1995 yılından bu yana PKK’ya karşı operasyonlar yürüttüğünü de kaydetti.